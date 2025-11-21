24/7-Hubschrauber: Suben als Favorit

Erst durch den tragischen Tod der Mühlviertlerin wurde der breiten Masse bewusst, dass Rettungshubschrauber in OÖ nur tagsüber fliegen.

OÖ. In Oberösterreich wird im nächsten Jahr ein Notarzthubschrauber rund um die Uhr einsatzbereit sein. Gegenüber dem ORF OÖ wurde bestätigt, dass sich Suben (Bez. Schärding) ideal eignen würde, um das Umland effizient abdecken zu können-

Der Tod einer Mühlviertlerin im Krankenhaus Rohrbach, die keine Not-Operation in Wels und Linz erhalten hatte, beschleunigte die Diskussionen. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) kündigte daraufhin einen rund um die Uhr einsatzbereiten Notarzthubschrauber an.

Eine Stationierung am Land ist sinnvoller, da in städtischen Gebieten Patienten schneller per Rettungsauto in Krankenhäuser gebracht werden können.