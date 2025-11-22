Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Vicky Leandros
© Getty Images

Vicky Leandros

Nach Todesfall: Schlagerstar kämpft bei Konzert mit den Tränen

22.11.25, 16:24
Teilen

Bei ihrem Weihnachtskonzert wurde es für Vicky Leandros besonders emotional. Während sie ihre Klassiker sang, brachen die Gefühle über sie herein. 

Als die 72-Jährige ihre Weihnachtslieder anstimmte, spürte man, wie schwer es ihr fiel, die Fassung zu bewahren.

Glitzernde Christbäume und Kerzenschein sorgten zwar für festliche Stimmung, doch Vicky Leandros kämpfte mit ihrer Trauer. Ihr Vater, Musiklegende Leo Leandros, war erst kürzlich gestorben. Er hatte viele ihrer größten Hits geschrieben. 

Erinnerungen an gemeinsame Musik

Im goldenen Kleid sang sie ihre bekannten Weihnachtsklassiker. Doch bei „White Christmas“ wurde es still. Leandros erzählte leise, dass ihr Vater eine wundervolle Stimme gehabt habe. „Nun lebt mein Vater nicht mehr“, sagte sie ins Mikro. Sie erinnerte daran, wie sie das Lied früher zusammen gesungen hatten: Er die erste Stimme, sie die zweite, ihre Mutter die dritte.

Vicky Leandros
© Harald Artner/TZ ÖSTERREICH

Emotionaler Moment auf der Bühne

Während sie sprach, blickte sie zu Boden und hielt inne. Es folgte eine lange Stille. Man sah, wie schwer es ihr fiel, die Kontrolle zu behalten, doch sie setzte das Lied fort.

Eine besondere Vater-Tochter-Bindung

Seit ihrer Kindheit hatte Leandros eine enge Beziehung zu ihrem Vater. Nach der Scheidung ihrer Eltern blieb sie bei ihm. Er wurde ihr Manager, Begleiter und Halt in allen Lebenslagen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden