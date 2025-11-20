Jack White (†85): Witwe blieb Trauerfeier fern, holte aber stilles Begräbnis nach

Die Witwe des Hit-Produzenten hatte die alleinige Entscheidungsmacht über die Form des Begräbnisses. Nachdem sie am Mittwoch der Trauerfeier fern blieb, holte sie diese mit ihren Kindern nach.

Zwischen nassem Laub und dichtem Nieselregen nahm am Donnerstag Maximilian, der erst vor Kurzem ein Schulkind geworden ist, Abschied von seinem Vater – dem Musikproduzenten Jack White (†85). Es war eine stille, beinahe intime Szene, wie sie von Whites Witwe Rafaella Nußbaum so vorgesehen war. Neben Max waren, wie Bild berichtet, lediglich sie selbst, die Buchhalterin der Familie und eine enge Freundin zugelassen. Auf einen Pfarrer wurde verzichtet.

Nach Informationen der Bild hatte Jack White schriftlich festgelegt, dass Rafaella über die Form seiner Beisetzung bestimmen solle. Der Produzent hatte am 16. Oktober in seiner Berliner Villa seinem Leben ein Ende gesetzt – nur acht Tage, nachdem seine Ehefrau das Ehe-Aus verkündet hatte. Fünfzehn Jahre waren die beiden ein Paar gewesen, zehn davon verheiratet. Gemeinsam haben sie eine zweijährige Tochter, Angelina.





Trauerfeier mit Promis

Bereits am Mittwoch, einen Tag vor der Beisetzung, war in der Grunewaldkirche in Whites Wahlheimat Berlin eine beinahe zweistündige, sehr bewegende Trauerfeier abgehalten worden.

Rund 70 Menschen nahmen teil, darunter Enno von Ruffin, der Ex-Mann von Vicky Leandros, Musicalstar Angelika Milster sowie Sänger Bernie Paul. Auch Whites fünf erwachsene Kinder – Frank, Antonia, Pia, Gloria (24) und Ella (22) – waren gekommen, ebenso Janine White, seine dritte Ex-Frau, mit der er 17 Jahre zusammen war (Trennung 2010, Scheidung 2014).

Rafaella Nußbaum blieb der kirchlichen Feier gemeinsam mit ihren Kindern jedoch fern. Das Verhältnis zwischen ihr und den älteren Kindern des Produzenten gilt seit längerem als schwierig.