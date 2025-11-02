Jack White: Witwe regelt jetzt doch Beerdigung - und erbt ALLES

Alles anders rund um den letzten Weg von Musikproduzent Jack White (†85) : Er wird jetzt doch in Berlin beerdigt - ohne Familie?

Die Wogen rund um das plötzliche Ableben von Musikproduzent Jack White, der am 16. Oktober tot in seiner Berliner Villa aufgefunden wurde, legen sich immer noch nicht. Zuerst hieß es, dass seine Witwe Rafaela, die ihn kurz vor seinem Ableben verlassen hatte, nicht zur Trauerfeier der Familie eingeladen ist.

Beerdigung in Berlin, nicht bei Mama in Köln

Doch jetzt ist alles anders: Rafaela Nußbaum wird sich, wie die Bild erfuhr, nun doch um die Beerdigung kümmern. Allerdings findet nach wie vor die Trauerfeier - sie wird von Sohn Frank Nußbaum aus erster Ehe organisiert - am 19. November in der Grunewalder Kirche ohne sie statt. Das habe Rafaela "aus Respekt vor der Familie" akzeptiert.

Dafür wird White nicht wie angedacht, in seiner Geburtstadt Köln seine letzte Ruhe finden, sondern auf dem Charlottenburg-Friedhof in Berlin. Dabei soll es sein letzter Wunsch gewesen sein, im Grab seiner Mutter Käthe und seiner verstorbenen Schwester Brigitte beigesetzt zu werden. Doch die Witwe hat wohl anders entschieden - dafür zahl sie auch alle Kosten. Außer für die der Trauerfeier, zu der sie nicht eingeladen wurde.

Trotz Trennung vor Tod - Rafaela ist Alleinerbin

Und noch ein Detail rund um die Familien-Streitigkeiten mit der beinahe Ex-Frau und Nun-Doch-Witwe Rafaela wurde jetzt bekannt: Sie ist die Alleinerbin laut Testament. Allerdings viel zu erben gibt es wohl nicht mehr. Zuletzt, so hieß es, habe White eher Schulden aufgebaut. Die Villa in Grunewald gehörte eigentlich seiner Ex-Frau Jeannine White und deren Kindern - White wurde lediglich Wohnrecht eingeräumt.

Ist die Frage, was von dem einst auf fast 100 Millionen Euro geschätzten Vermögen noch übrig blieb. Ein paar Tantiemen aus seinen Hits für David Hasselhoff könnten allerdings noch fließen.