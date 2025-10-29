Jack White (†85): Vier Abschiedsbriefe enthüllen die traurige Wahrheit

Gegenüber Bild hat der Rechtsanwalt Sebastian Loewe die Selbsttötung bestätigt. Jack White hinterließ ein paar Zeilen für seine Liebsten.

Der Tod von Musikproduzenten-Legende Jack White (bürgerlich Horst Nußbaum) sorgte Mitte Oktober für große Betroffenheit. Der 85-Jährige wurde am 16. Oktober mit Schussverletzungen in seiner Villa im Berliner Stadtteil Grunewald tot aufgefunden.

Wie nun bekannt wurde, soll White mehrere Abschiedsbriefe hinterlassen haben – insgesamt vier Stück, darunter auch einen für seine langjährige Haushälterin, die seit 2006 täglich für ihn gearbeitet hat und ihn am Todestag gefunden haben soll.

Briefe an ihre Empfänger übergeben

Laut Berichten wurden die Schreiben nach dem Fund zunächst von der Kriminalpolizei sichergestellt und erst jetzt – nachdem die Ermittlungen abgeschlossen sind – an die vorgesehenen Empfänger übergeben. Die Briefe gelten nicht als Testament, könnten jedoch Hinweise darauf enthalten, warum White sich entschloss, seinem Leben ein Ende zu setzen, und wem er vielleicht persönliche Erinnerungsstücke überlassen wollte. Schließlich hat White sieben Kinder aus vier Beziehungen.





Nach Informationen der Bild soll White zuletzt finanziell angeschlagen gewesen sein und einen Schuldenberg hinterlassen haben. Das Todesermittlungsverfahren, das unmittelbar nach dem Fund seines Leichnams eingeleitet wurde, ist inzwischen beendet. Sein Anwalt und Notar Sebastian Loewe erklärte: „Die Leiche meines langjährigen Mandanten Jack White ist von der Staatsanwaltschaft Berlin freigegeben worden. Das Todesermittlungsverfahren ist abgeschlossen. Als Todesursache wurde eine Selbsttötung festgestellt.“

Letzte Ruhe bei Mama und Schwester

Der Musiker, der sieben Kinder aus vier Ehen hinterlässt, soll nun eingeäschert werden. Seine letzte Ruhe findet er in seiner Geburtsstadt Köln – in jenem Urnengrab, in dem bereits seine Schwester Brigitte seit 2012 liegt. Auch die Asche seiner Mutter Käthe, die White jahrelang in seiner Villa aufbewahrt hatte, wird dort beigesetzt.