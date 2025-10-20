Tod von Jack White: Ex-Frau erhebt schwere Vorwürfe

Jack White ist tot. Der erfolgreiche Musikproduzent wurde am Donnerstagmorgen leblos in seinem Haus gefunden – wenige Tage nachdem seine Ex-Frau öffentlich über seine Ehe gesprochen hatte.

Der Tod von Jack White sorgt für Bestürzung in der Musikbranche. Der Produzent, der mit zahlreichen Hits bekannt wurde, wurde am Donnerstagmorgen tot aufgefunden. Nur wenige Tage zuvor hatte sich seine Ex-Frau Marie-Louise White in einem Interview mit der Bild-Zeitung über seine letzte Ehe mit Rafaella geäußert – und dabei deutliche Kritik geübt.

Ex-Frau erhebt schwere Vorwürfe

Marie-Louise White, die zwischen 1980 und 1992 mit Jack White verheiratet war, lebt heute in Los Angeles. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Sie erklärte, sie habe die Ehe ihres Ex-Mannes zu Rafaella „aus der Ferne beobachtet“. In dem Interview sagte sie: „Jack war in seiner Ehe mit Rafaella schon sehr lange unglücklich. Sie hat Jack oft wochenlang allein gelassen und ist mit ihren Freundinnen verreist.“

Weiter meinte sie: „Rafaella hat sich von seinem Geld ein schönes Leben gemacht – ohne ihn.“

Ehe-Ende angeblich absehbar

Laut Marie-Louise war das Scheitern der Ehe nur eine Frage der Zeit. „Rafaella hat sich ein Kind von Jack gewünscht, jetzt hat sie sogar zwei und ist somit finanziell abgesichert“, sagte sie. Jack selbst habe eigentlich keine weiteren Kinder mehr gewollt.

Todesumstände unklar

Zu seinem Tod äußerten sich bislang weder Marie-Louise noch Rafaella. Laut Informationen der Bunten wurde Jack White am Donnerstagmorgen tot in seinem Haus gefunden. Nach Angaben des Magazins soll er sich mit einer Pistole das Leben genommen haben.