Trauriges Ende: Große Liebe verließ Jack White 6 Tage vor seinem Tod

Trauer um Jack White (†85): Der legendäre Musikproduzent und Komponist ist in seiner Villa im Berliner Stadtteil Grunewald gestorben. Jetzt gibt es neue Details.

Horst Nußbaum, wie White mit bürgerlichem Namen hieß, zählte zu den erfolgreichsten Produzenten Deutschlands. Mit Hits wie „Schöne Maid“, „Gloria“ oder „Looking for Freedom“ schrieb er Musikgeschichte – und arbeitete mit Stars wie Laura Branigan, Howard Carpendale und Tony Marshall. Mehr als 400 Gold- und Platin-Schallplatten zeugen von einer beispiellosen Karriere. Doch privat erlebte der Musiker zuletzt schwierige Zeiten.

Erst wenige Tage vor seinem Tod war seine Ehe mit Rafaella Nußbaum (40) zerbrochen. Nach 15 gemeinsamen Jahren verließ sie das gemeinsame Haus, zog mit den beiden Kindern Max (6) und Angelina (2) in eine Stadtwohnung, die Jack ihr einst zur Hochzeit geschenkt hatte. „Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft“, erklärte Rafaella in einem Interview mit der Bunten. Für White, der erst kurz zuvor seinen 85. Geburtstag gefeiert hatte, bedeutete das Ehe-Aus dennoch einen schweren Einschnitt.

Während Jack White selbst zu den privaten Turbulenzen schwieg, meldete sich seine Ex-Frau Marie-Louise White öffentlich zu Wort – und kritisierte Rafaella scharf. Sie warf ihr vor, vor allem an „finanzieller Sicherheit interessiert“ gewesen zu sein. White habe sich zuletzt „einsam und vernachlässigt“ gefühlt, da seine Frau oft verreist sei.

Bekannt ist, dass der Produzent schon vor Monaten begonnen hatte, sein Vermögen und seine Nachlassangelegenheiten zu regeln – offenbar auch in Vorbereitung auf die Trennung. White hinterlässt sieben Kinder aus vier Ehen und ein musikalisches Lebenswerk, das deutsche Popgeschichte geprägt hat.