Jack White: So trauern Kitzbühel-Freunde und die Schlagerwelt

Jack White ist tot. Der legendäre Musikproduzent starb im Alter von 85 Jahren in Berlin. Stars und Freunde wie Roland Kaiser, Hansi Hinterseer und Rosi Schipflinger trauern um den Mann hinter zahlreichen Erfolgen

Kitzbühel und die Schlager-Musikszene stehen unter Schock: Jack White, bürgerlich Horst Nußbaum, wurde am Donnerstagmorgen leblos in seinem Haus in Berlin-Grunewald aufgefunden. Nach Angaben der Berliner Polizei deutet alles auf Suizid hin. Für viele seiner Weggefährten kam die Nachricht völlig überraschend. Roland Kaiser (73), der mit White das Album „Alles ist möglich“ produzierte, sagte dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“: „Jack White und ich haben miteinander gearbeitet. Und ich habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert. Dass er jetzt so einsam stirbt, hat mich schon sehr traurig gemacht.“

Jack White und Roland Kaiser © Getty

Auch Kult-Wirtin Rosi Schipflinger trauert um ihren langjährigen Freund und Gast in ihrer Sonnbergstuben. "Wir sind bestürzt und sehr traurig über den Verlust unseres lieben Freundes Jack White. Wir haben ihm so viel zu verdanken. Lebe wohl, lieber Jack. Dein Tisch mit Deinen Initialen wird immer einen Ehrenplatz bekommen", so das Instagram-Posting.

Hansi Hinterseer nennt White einen „Visionär“

Besonders bewegt äußerte sich Hansi Hinterseer (71), dessen Musikkarriere White Anfang der 1990er startete: „Jack war mehr als ein Produzent – er war ein Visionär und ein Mentor. Ich verabschiede mich mit Dankbarkeit. Gute Reise, Jack!“ Und auch Roberto Blanco kondoliert öffentlich: „Mein Beileid gilt seiner Frau Rafaella, seinen Kindern Maximilian und Angelina und seinen fünf weiteren Kindern und Angehörigen.“

Jack White und Hansi Hinterseer © Getty

Musikalisches Vermächtnis

© Getty Images / oe24

Jack White hinterlässt sieben Kinder, seine jüngste Tochter ist erst zwei Jahre alt. Und er hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Lebenswerk: Hits wie „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, „Schöne Maid“, „Looking for Freedom“ und internationale Erfolge wie „Gloria“, „Self Control“ oder „When the Rain Begins to Fall“ tragen seine Handschrift.

David Hasselhoff und Jack White © Getty

Ein Produzent, der Musikgeschichte schrieb – und nun eine schmerzliche Lücke hinterlässt.