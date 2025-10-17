Jack White (†85): SO hoch war sein Vermögen zum Todeszeitpunkt

Der erfolgreiche Musikproduzent generierte mit seinen Welt-Hits eine passive Einkommensquelle, die ihm mehrere Millionen Euro einbrachte.

Jack White (†91), geboren als Horst Nußbaum, hat sich über Jahrzehnte hinweg als eine der prägenden Figuren der Musikindustrie etabliert. Zum Zeitpunkt seines Todes wird sein Vermögen auf etwa acht bis zehn Millionen Euro geschätzt. Diese Summe spiegelt die Vielfältigkeit seiner Karriere wider, die sich nicht nur durch herausragende Produktionen und weltweite Erfolge auszeichnet, sondern auch durch kluge geschäftliche Entscheidungen und langfristige Investitionen.

Der Weg zum Erfolg: Vom Fußballer zum Musikmogul

Bevor Jack White in der Musikindustrie große Erfolge feierte, versuchte er sich zunächst im Fußball. Geboren 1942, spielte er für mehrere Vereine, darunter den SC Viktoria Köln, den FK Pirmasens und den PSV Eindhoven. Doch 1966 zog es ihn in die Welt der Musik, und der junge Horst Nußbaum legte den Grundstein für eine beeindruckende Karriere. Ein Jahr nach seinem Einstieg in die Musikbranche veröffentlichte er seine ersten Platten unter dem Künstlernamen Jack White, der schon bald zu einem Synonym für Erfolg in der deutschen Musikszene wurde.

Erfolge als Musikproduzent

In den frühen 1970er Jahren nahm Jack White an der Produktion und Komposition für Künstler wie Tony Marshall, Jürgen Marcus und Andrea Jürgens teil. Diese Zusammenarbeit legte den Grundstein für seine Karriere als Musikproduzent, der immer wieder an den internationalen Erfolg von Künstlern beteiligt war. Besonders erwähnenswert sind seine Arbeiten mit internationalen Superstars wie Laura Branigan und David Hasselhoff, mit denen er in den USA mehrere Top-Ten-Hits landete. Diese Erfolge steigerten nicht nur seine Bekanntheit, sondern auch seine finanziellen Einkünfte.

Unternehmerische Weitsicht

Neben seiner Tätigkeit als Produzent war Jack White auch als Unternehmer tätig. 1987 gründete er das Plattenlabel White Records, das sich rasch als ein wichtiger Akteur in der Musikbranche etablierte. Das Label war für seine hochwertige Musikproduktion bekannt und setzte immer wieder Maßstäbe. 1999 gründete White zudem die Jack White Productions AG, die sich durch den Erwerb von Musikrechten und Lizenzen eine wichtige Rolle in der Musikindustrie sicherte.

Dank dieser geschäftlichen Entscheidungen besaß Jack White nicht nur wertvolle Musikrechte, sondern auch eine stabile Einkommensquelle, die ihm auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere ein passives Einkommen ermöglichte. Viele seiner erfolgreichen Hits generieren auch Jahre nach ihrer Veröffentlichung weiterhin Einnahmen.

Auszeichnungen und Ehrungen

Für seine musikalischen Leistungen erhielt Jack White über 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen, die seinen Status als einer der erfolgreichsten Musikproduzenten seiner Zeit untermauern. Ein besonders herausragender Moment in seiner Karriere war die Verleihung der Diamant-Schallplatte im Jahr 1976 für mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger weltweit – eine Auszeichnung, die nur wenigen Künstlern und Produzenten zuteilwird.

Jack White und Gattin Rafaella im Jahr 2020 bei einer Geburtstagsparty © Getty

Das Vermögen von Jack White

Jack Whites Vermögen setzte sich hauptsächlich aus den Einnahmen aus seiner Musikproduktion, Lizenzrechten und Aufführungsrechten zusammen. Viele seiner Songs, die in den 70er Jahren populär wurden, erwirtschaften auch Jahrzehnte später weiterhin beträchtliche Summen. Diese Einnahmen sicherten nicht nur seinen Lebensstil, sondern auch die finanzielle Zukunft seiner Familie.

Darüber hinaus hat Jack White in den letzten Jahren immer wieder mit Geschäftspartnern und anderen Produzenten zusammengearbeitet, was ihm zusätzliche Einnahmequellen verschaffte. Seine langfristigen Investitionen in die Musikindustrie – insbesondere der Erwerb von Musikrechten – haben sich als äußerst lukrativ erwiesen und trugen maßgeblich zu seinem beachtlichen Vermögen bei.

Private Einblicke und familiäre Verhältnisse

Das Privatleben von Jack White war ebenso wechselhaft wie seine Karriere. Über seine ersten beiden Ehen ist wenig bekannt, doch aus der zweiten Ehe mit Marie-Louise Gassen gingen drei Kinder hervor. Seine dritte Ehe, die 17 Jahre dauerte, führte er mit der Reporterin Janine White, mit der er zwei Kinder bekam, bevor die Ehe im Jahr 2010 endete.

Im Jahr 2015 fand Jack White erneut das Liebesglück: Er heiratete die deutlich jüngere Rafaella, mit der er im hohen Alter von 83 Jahren noch zweimal Vater wurde. 2019 kam ihr gemeinsamer Sohn Maximilian zur Welt, gefolgt von der Tochter Angelina Melody im Jahr 2023.

Das Ende eines Kapitels: Trennung und Tod

Im Oktober 2025 gab das Paar seine Trennung bekannt. Wenig später verstarb Jack White. Seine noch immer Frau Rafaella und seine Kinder dürften nun das erhebliche Vermögen aufteilen. Was mit der Villa passiert, in der er verstarb, ist noch unklar. Diese gehört jedenfalls seiner Ex-Frau und den beiden Töchtern Gloria und Ella. Rafaella muss auf jeden Fall ausziehen.