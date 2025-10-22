Jack White: Das Protokoll seines Ablebens

Der berühmte Musikproduzent verstarb vor kurzem in seiner Villa.

Die deutsche Musikbranche war überaus erschüttert von diesen traurigen Neuigkeiten: Musikproduzent Jack White (85) wurde am Donnerstagmorgen, 16.10. tot in seiner Villa im Berliner Stadtteil Grunewald aufgefunden.

Letzter Abend

Nach Angaben der Polizei wird von einem Suizid ausgegangen. Wie der "Berliner Kurier" berichtet, soll White seinen letzten Abend noch in seinem Lieblingsrestaurant verbracht haben.

Die Bunte hat nun seine letzten Stunden rekonstruiert. Kurz vor 12:00 am 16.10. fuhr eine Freundin der Familie bei der Villa vor. Von der Haushälterin, die sichtlich erschüttert gewesen sein soll bekam diese an der Tür die Auskunft: "Rafaella ist nicht hier, und ich darf sie nicht reinlassen".

Polizei im Haus

Und deutlich: "Die Polizei ist im Haus, hier darf niemand rein." Wenige Augenblicke darauf fuhr Jack Whites Ehefrau Rafaella Nussbaum (41) mit einem Taxi vor. Sie soll laut Bunte (Ausgabe 44/2025 ab dem 23.10. zu haben) "sichtlich schockiert" gewesen sein.

Vor dem Anwesen

Danach erschienen Presse und Nachbarn vor dem Anwesen. Es heißt, dass am Abend zuvor laute Musik aus dem Anwesen gedrungen sei. Gegen 14:30 durften Whites Haushälterin und das Kindermädchen die Villa verlassen - zuvor mussten sie vor Ort bleiben wegen der Spurensicherung. Kurz vor drei wurde der Leichnam abtransportiert.

White soll, während seine Haushälterin Sohn Max (6) zur Schule brachte, seinem Leben ein Ende gesetzt haben.