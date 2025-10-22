Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Jack White
© Getty Images

Er starb mit 85

Jack White: Das Protokoll seines Ablebens

22.10.25, 10:37
Teilen

Der berühmte Musikproduzent verstarb vor kurzem in seiner Villa. 

Die deutsche Musikbranche war überaus erschüttert von diesen traurigen Neuigkeiten: Musikproduzent Jack White (85) wurde am Donnerstagmorgen, 16.10. tot in seiner Villa im Berliner Stadtteil Grunewald aufgefunden.

Jack White: Das Protokoll seines Ablebens
© oe24

Mehr zum Thema

Letzter Abend

Nach Angaben der Polizei wird von einem  Suizid  ausgegangen. Wie der "Berliner Kurier" berichtet, soll White seinen letzten Abend noch in seinem Lieblingsrestaurant verbracht haben. 

Jack White
© Getty Images

Die Bunte hat nun seine letzten Stunden rekonstruiert. Kurz vor 12:00 am 16.10. fuhr eine Freundin der  Familie bei der Villa  vor. Von der Haushälterin, die sichtlich erschüttert gewesen sein soll bekam diese an der Tür die Auskunft: "Rafaella ist nicht hier, und ich darf sie nicht reinlassen".

Polizei im Haus

Und deutlich: "Die Polizei ist im Haus, hier darf niemand rein." Wenige Augenblicke darauf fuhr Jack Whites Ehefrau Rafaella Nussbaum (41) mit einem Taxi vor. Sie soll laut Bunte (Ausgabe 44/2025 ab dem 23.10. zu haben) "sichtlich schockiert" gewesen sein.

Vor dem Anwesen

Danach erschienen Presse und Nachbarn vor dem Anwesen. Es heißt, dass am Abend zuvor laute Musik aus dem Anwesen gedrungen sei. Gegen 14:30 durften Whites Haushälterin und das Kindermädchen die Villa verlassen - zuvor mussten sie vor Ort bleiben wegen der Spurensicherung. Kurz vor drei wurde der Leichnam abtransportiert.

White soll, während seine Haushälterin Sohn Max (6) zur Schule brachte, seinem Leben ein Ende gesetzt haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden