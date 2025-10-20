Nach Jack Whites tragischem Tod (†85): Liebesgerüchte um seine Frau Rafaella

Bereits vor seinem Tod gab es Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen Rafaella Nussbaum und Jan Kluwe. Das Foto in Südfrankreich schürte Gerüchte, doch die Trennung von Jack White war ein langer, respektvoller Prozess.

Ein Foto, das in den letzten Monaten für zahlreiche Spekulationen sorgte: Rafaella Nussbaum (40), die vierte Ehefrau des kürzlich verstorbenen Musikmoguls Jack White (†85), strahlt glücklich in die Kamera, mit Tochter Angelina auf dem Schoß. An ihrer Seite: Jan Kluwe (52), ein erfolgreicher Berliner Unternehmer, der mit ihr in Südfrankreich abgelichtet wurde. Die Frage, die sich viele stellten: Sind die beiden ein Paar?

Bereits vor dem Tod von Jack White kursierten Liebesgerüchte über Rafaella und Jan. „Wir sind Freunde“, erklärte Rafaella, als BUNTE die Frage stellte. Sie habe Kluwe erst vor kurzem kennengelernt. Doch der Unternehmer, der fünf Sprachen spricht und in Südfrankreich lebt, ergänze: „Wir haben uns über unsere Lebensgeschichten kennengelernt und schätzen uns sehr. Rafaella ist eine wunderbare Mutter für ihre Kinder.“

Trotz dieser klaren Aussagen ließ die Frage nach einer möglichen Beziehung nicht los. Wurde Jan Kluwe etwa der Grund für die Trennung von Jack White? „Nein“, antwortet Rafaella entschieden. Die Trennung sei ein langwieriger und schmerzhafter Prozess gewesen. „Es gab keinen Rosenkrieg, keine impulsive Entscheidung. Es war ein respektvoller, durchdachter Schritt, den wir beide gehen mussten.“

Ein Leben in Veränderung

Jan Kluwe, der bereits seit fast zwei Jahren von seiner Frau geschieden ist und Vater einer siebenjährigen Tochter, lebt ein Leben geprägt von Disziplin und Erfolg. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein Spitzensportler – amtierender Vize-Europameister im Powerlifting und Deutscher Meister. Seit seiner Kindheit ist Kluwe im Kampfsport aktiv und pendelt regelmäßig zwischen Berlin und Südfrankreich. Dort, in der Nähe von Rafaellas Heimat, traf er auch die Nussbaum-Familie.

„Es war keine einfache Entscheidung“, sagte Rafaella vor wenigen Wochen über die Trennung von Jack White. „Aber es war notwendig. Wir haben schon seit einigen Monaten unter einem Dach getrennt gelebt. Jetzt werde ich endgültig ausziehen.“ Müsste sie auch. Schließlich ist das Haus in Besitz von Jack Whites Ex-Frau und deren Kindern.

Jack White und Hansi Hinterseer © Getty

Der Tod von Jack White: Ein trauriges Kapitel endet

Der Musikmogul Jack White, bürgerlich Horst Nussbaum, verstarb vor wenigen Tagen in seiner Villa. Die Polizei geht von Suizid aus. Laut Insider-Informationen war White in den letzten Jahren oft von Einsamkeit und Traurigkeit gezeichnet. Am 2. September hatte er noch seinen 85. Geburtstag gefeiert, doch seine Ehefrau fehlte bei der Feier. Die offizielle Erklärung lautete Magen-Darm-Infekt, doch hinter den Kulissen war die Beziehung zwischen den beiden längst am Ende. Ein Herz, das nicht mehr schlagen wollte – Jack Whites Gesundheitszustand hatte sich erheblich verschlechtert.

Jack White und Gattin Rafaella im Jahr 2020 bei einer Geburtstagsparty © Getty

„Jack war ein Mann, der nie gerne allein war“, sagt Rafaella. „Ich wünsche mir sehr, dass er in seiner letzten Zeit noch jemanden gefunden hätte, der ihm Gesellschaft leisten konnte. Aber ich kann jetzt nur noch für die Kinder und mich sorgen.“ Es wird klar: Rafaella hat ihr Leben mit Jack White längst hinter sich gelassen, auch wenn sie in der Öffentlichkeit stets an seiner Seite stand. Die Trennung von ihm, auch wenn sie vor seinem Tod bereits vollzogen war, war ein Teil eines langen, schwierigen Prozesses.