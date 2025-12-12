Alles zu oe24VIP
Verona Pooth
Große Beichte

Verona Pooth enthüllt: Schüchtern als Teenie, erfolgreich dank Dummchen-Image

12.12.25, 11:39
Von schüchternem Teenager zur selbstbewussten TV-Ikone – Verona Pooth hat einen weiten Weg hinter sich. Mit Witz, Selbstironie und ihrem unverwechselbaren Charme hat sie sich in der deutschen Medienlandschaft längst einen Namen gemacht. 

Schon früh stach sie aus der Menge hervor – und doch war Verona Pooth als Jugendliche alles andere als die selbstbewusste Show-Ikone, die wir heute kennen. Gegenüber Bild erzählt sie, dass sie in jungen Jahren oft eher zurückhaltend war. „Ich war eigentlich nie eine Rampensau. Ich war schüchtern als Teenie“, gesteht sie.

In der Schule fiel sie auf: größer als ihre Mitschülerinnen und gleichzeitig unsicher im Fach Deutsch. „Ich war auch das einzige Kind, das in einem Aufsatz ‚DDR mit drei D‘ in einem Wort schrieb. Die ganze Klasse hat gelacht, und ich habe einfach mitgelacht, weil ich den Fehler nicht gefunden habe“, erinnert sich Pooth. Ihre Lehrer gaben irgendwann auf: „Deutschlehrer bissen sich an mir die Zähne aus“, sagt sie. Kein Wunder also, dass ihr heute noch das Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ regelmäßig geschenkt wird. „Ich weiß bis heute nicht, wer der Dativ ist, aber es klappt ja mit dem Sprechen“, schmunzelt sie.

 


 

1996 schrieb Pooth, damals noch Feldbusch, Werbegeschichte: Für eine Telefonauskunft erfand sie den Slogan „Da werden Sie geholfen“. Der bewusst falsche Satz sorgte für Aufsehen – und landete sogar, fehlerhaft, im deutschen Rechtschreibbuch. „Ich habe es geschafft, mit einer Redewendung in den Duden zu kommen. Aber die haben Pooth mit einem o geschrieben“, erzählt sie über ihre kleine Episode im Wörterbuch der Deutschen Sprache.

Von der Schulabbrecherin zur TV-Ikone

Die Schule brach Verona Pooth schließlich ab, obwohl sie zeitweise sogar überlegt hatte, Psychologie zu studieren. Lange Zeit sei sie in Deutschland unterschätzt worden, sagt sie. Doch ihr „Dummchen-Image“ entpuppte sich als Erfolgsrezept: „Mein Dummchen-Image war sehr erfolgreich.“ Sie nutzte ihr Image bewusst, spielte damit und überzeugte TV-Macher, die ihr vorgaben, flaches Deutsch zu sprechen: „Ich sollte flaches Deutsch sprechen, so was wie ‚Ich sitze auf die Sofa, die Nagellack ist rot‘.“ Doch Pooth setzte klare Grenzen: „Ich sage solche Dinge nicht.“

