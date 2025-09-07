Alles zu oe24VIP
Verona Pooth
© Prosieben/Willi Weber

Unfall

Schock! Verona Pooth verletzt sich während Live-Show bei "Schlag den Star"

07.09.25, 13:06
Die Moderatorin sorgte für große Aufregung. Gleich im ersten Spiel stürzte sie und musste verarztet werden. 

Ganz schön viel Aufregung bei „Schlag den Star“! Am Samstag trafen gleich zwei prominente Familien aufeinander: Natascha Ochsenknecht (61) und Sohn Wilson Gonzalez (35) spielten gegen Verona Pooth (57) und ihren Sohn San Diego (21).

Im Publikum waren die Familien ebenfalls stark vertreten. Während Franjo Pooth (56) seine Verona unterstützte, saßen bei den Ochsenknechts Sohn Jimi Blue (33) und Tochter Cheyenne (25) auf der Zuschauertribüne. Moderator Matthias Opdenhövel (55) konnte sich eine Spitze nicht verkneifen und witzelte in Richtung Jimi über das Preisgeld. Der konterte lachend – und nahm die Anspielung auf seine jüngste Vergangenheit sportlich.

Schrecksekunde für Verona Pooth

Schon im ersten Spiel kam es zum Drama: Beim „Kurbelauto“ stürzte Verona Pooth vom Gerät und verletzte sich am Oberschenkel. „Ich habe die Kurbel aufs Bein gekriegt“, stöhnte sie, ehe sie im Backstage-Bereich untersucht wurde. Mit Kühlpack versorgt, kehrte sie wenig später zurück – und jubelte mit Sohn Diego über den Sieg im Auftaktspiel.


 

Technikpanne bei „Blamieren oder Kassieren“

Auch Moderator Bastian Bielendorfer (41) musste einen heiklen Moment überstehen. Als er das Kultquiz „Blamieren oder Kassieren“ leitete, versagten die Buzzer. Minutenlang überbrückte er die Panne mit Smalltalk, bis es schließlich weiterging. Am Ende entschieden die Ochsenknechts die Runde für sich.

Verona und Diego Pooth gratulierten den Ochsenknechts zum Sieg. 

© Prosieben / Willi Weber

Finale Entscheidung nach Ersatzspiel

Im letzten Spiel „Halten“ erklärte Natascha Ochsenknecht, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten könne. Auf ihren Hinweis hin gab es ein Ersatzspiel: „Fang den Hut“ wurde zur finalen Entscheidung. Um 01:52 Uhr stand das Ergebnis fest – die Ochsenknechts gewannen „Schlag den Star“.

