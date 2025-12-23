Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Barry Manilow
© Getty

Große Sorge

Schock-Diagnose: Barry Manilow hat Lungenkrebs

23.12.25, 07:40
Teilen

Pop-Star muss sich Operation unterziehen - Konzerte verschoben 

Pop-Star Barry Manilow ("Mandy") hat öffentlich seine Lungenkrebs-Diagnose geteilt. "Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss", schrieb der 82-Jährige auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Danach habe sein Arzt ein MRT machen wollen, "um sicherzugehen, dass alles okay ist".

So habe man den Fleck auf der Lunge gefunden. "Es ist pures Glück (und ein guter Arzt), dass es so früh gefunden wurde", sagte Manilow - das seien gute Nachrichten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um den Fleck zu entfernen. "Die Ärzte glauben nicht, dass er gestreut hat und ich mache Tests, um das zu bestätigen." Chemotherapie und Bestrahlung brauche er zunächst nicht - "nur Hühnersuppe und Wiederholungen von "I Love Lucy"", eine US-Sitcom aus den 50er-Jahren.

Im Zuge der Erkrankung verschiebt Barry Manilow zahlreiche Arena-Konzerte, die im Jänner stattgefunden hätten. Doch im Februar plant er schon wieder aufzutreten. Und er rät seinen Fans: "Vergesst nicht: Wenn du nur das kleinste Symptom hast ... Lass dich untersuchen!"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden