Eva Habermann: "Playboy"-Shooting zum 50er nach drei Jahrzehnten Absage

Schauspielerin Eva Habermann setzt kurz nach ihrem 50. Geburtstag ein mutiges Zeichen. Für die April-Ausgabe des „Playboy“ ließ sie die Hüllen fallen.

Lange mussten die Fans warten, nun ist es offiziell: Eva Habermann ziert das Cover der neuen „Playboy“-Ausgabe. Die Schauspielerin, die durch zahlreiche TV-Rollen bekannt ist, feierte erst vor wenigen Tagen ihren 50. Geburtstag . Das Shooting fand unmittelbar nach ihrem Ehrentag statt – eine bewusste Entscheidung, um mit Klischees über das Alter aufzuräumen.

© Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland April 2026

Mehr zum Thema

Drei Jahrzehnte lang Nein gesagt

Bereits vor 30 Jahren hätte Habermann das erste Mal für das Männermagazin posieren können. Doch der TV-Star blieb standhaft und verfolgte einen klaren Plan:

Die Absage: Über 30 Jahre lang lehnte sie alle Anfragen des Magazins konsequent ab.

Der Entschluss: Sie entschied sich bewusst dafür, erst zum 50. Geburtstag zuzusagen.

Das Gefühl: Vor der Kamera fühlte sie sich heute viel sicherer als mit 20 Jahren.

© Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland April 2026

Kritik als Motivationsfaktor

Dass die Fotos für Gesprächsstoff sorgen werden, ist der Schauspielerin bewusst – und genau das ist ihr Ziel. Sie möchte Menschen provozieren, die Frauen absprechen, gleichzeitig intelligent und freizügig zu sein. „Man kann alles gleichzeitig sein, was man möchte“, betont Habermann im Interview. Neben der Schauspielerei arbeitet sie erfolgreich als Produzentin, Autorin und Coachin.

Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/eva-habermann-april-2026

© Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland April 2026

Stark nach schweren Schicksalsschlägen

Hinter der starken Fassade steckt eine bewegte Geschichte. Habermann spricht offen über die harten Zeiten, die sie geprägt haben. Dazu gehören der Tod ihrer Mutter im Jahr 2018 sowie ihr früherer Kampf gegen Depressionen, der sie sogar in eine Klinik führte. Heute geht sie aus diesen Krisen gestärkt hervor:

Innere Stärke: Sie beschreibt sich als „frei“ und „stark wie eine Löwin“.

Neue Gelassenheit: Die überwundenen Hürden haben ihr ein neues Selbstvertrauen geschenkt.

Stolz auf das Ergebnis: Mit den Bildern will sie zeigen, wie aufgeräumt sie sich in ihrem Leben aktuell fühlt.

Mit 50 Jahren fühlt sich Eva Habermann laut eigener Aussage besser denn je und ist bereit, die Schubladen, in die sie oft gesteckt wird, endgültig hinter sich zu lassen.