Schauspielerin Eva Habermann spricht offen über unerfüllten Kinderwunsch

Die fesche Blondine lernte die Liebe ihres Lebens erst mit 40 kennen: "Ich denke, es war in meinem Leben wahrscheinlich einfach nicht vorgesehen, Mutter zu werden", sagt sie.

Schauspielerin Eva Habermann (49) spricht offen über ein sehr persönliches Thema: ihren unerfüllten Kinderwunsch. Im Gespräch mit Bunte erzählt sie, warum sich ihr Leben anders entwickelt hat, als sie es sich einst vorgestellt hatte – und weshalb sie dennoch mit ihrer aktuellen Lebenssituation im Reinen ist.

„Ich hätte gerne Kinder in meinem Leben gehabt“, sagt die Schauspielerin, „aber ich habe meinen Freund erst mit vierzig kennengelernt, da waren die Chancen auf eine Schwangerschaft eher gering.“ Heute blickt sie mit Akzeptanz auf das Thema: „Ich denke, es war in meinem Leben wahrscheinlich einfach nicht so vorgesehen, Mutter zu werden.“

Falsches Frauenbild

Unverständnis hat Habermann hingegen für die gesellschaftlichen Erwartungen, mit denen Frauen konfrontiert werden. „Für mich ist das völlig unverständlich. Muss sich eine Frau denn über das Kinderkriegen definieren?“ fragt sie kritisch.

Hochzeit?

Seit einem Jahrzehnt ist Eva Habermann mit Alexander König (42) liiert, das Paar ist seit mehreren Jahren verlobt. Auf eine baldige Hochzeit warten Fans jedoch vergeblich. „Uns ist der Trauschein nicht so wichtig“, stellt die Schauspielerin klar.

Trotz unerfülltem Kinderwunsch wirkt Eva Habermann zufrieden. Mit einem langjährigen Partner an ihrer Seite und einem gefestigten Blick auf ihr Leben hat sie ihren Weg gefunden – ganz ohne gesellschaftliche Normen erfüllen zu müssen.