Jennifer Aniston über unerfüllten Kinderwunsch: „Ich hätte alles dafür gegeben“

In ihrem intimsten Interview bisher erklärt die Hollywood-Ikone, warum sie keine Kinder hat und endlich Frieden gefunden hat.

Jennifer Aniston – der Name steht für eine ganze Ära. Als Rachel Green in der Kultserie Friends wurde sie zum Inbegriff der coolen, humorvollen New Yorkerin mit dem perfekten Haarschnitt und einem Lächeln, das Millionen Fans verzauberte. Es folgten Blockbuster, Glamour und unzählige Schlagzeilen über ihr Liebesleben. Doch während Hollywood sie feierte, fragte sich die Welt immer wieder: Warum hat Jennifer Aniston als eine der wenigen Hollywood-Schauspielerinnen keine Kinder?

Jetzt, mit 56 Jahren, spricht Aniston so offen wie nie zuvor über das Thema, das sie jahrzehntelang begleitete – und verletzte. In ihrem neuesten Interview mit Harper’s Bazaar UK und im Podcast Armchair Expert gibt sie einen intimen Einblick in ihr Leben und ihre Kämpfe.

Geheime Seite des Friends-Star

„Niemand wusste, was ich in den letzten 20 Jahren durchgemacht habe, um eine Familie zu gründen. Ich erzähle der Öffentlichkeit ja nicht meine medizinischen Probleme – das ist privat. Aber irgendwann kann man es einfach nicht mehr überhören: die Geschichte, dass ich keine Familie habe, weil ich egoistisch bin oder zu viel arbeite“, erzählt Jennifer Aniston.

Seit Jahrzehnten wird die Schauspielerin mit Gerüchten konfrontiert: angebliche Schwangerschaften, Adoptionen, Beziehungsdramen. Doch Aniston stellt klar: „Ich bin einfach ein Mensch. Wir sind alle nur Menschen. Irgendwann dachte ich mir: Was zum Teufel?“

Adoption war keine Option

Im Gespräch mit Dax Shepard und Monica Padman auf Armchair Expert spricht sie weiter über ihren unerfüllten Kinderwunsch – und die vielen Missverständnisse, die ihn umgeben. „Wenn Leute sagen: ‚Aber du kannst doch adoptieren‘ – nein, ich möchte nicht adoptieren“, erklärt sie offen. „Ich wollte immer mein eigenes DNA in einem kleinen Menschen sehen. Ob das egoistisch ist oder nicht, das ist mir egal. Es war einfach mein Wunsch.“

Anistons Weg durch Schmerz, Hoffnung und Akzeptanz

Schon 2022 verriet sie in einem Interview mit Allure, dass sie jahrelang alles versucht hatte, um schwanger zu werden: „Ich habe IVF gemacht, chinesische Tees getrunken – alles, was man sich vorstellen kann. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn mir jemand früher gesagt hätte: ‚Frier deine Eizellen ein, tu dir diesen Gefallen.‘ Aber daran denkt man nicht. Und jetzt ist das Schiff eben abgefahren.“

Heute spricht Aniston mit einer Ruhe, die zeigt, dass sie ihren Frieden gefunden hat: „Es ist so friedlich“, sagt sie. „Aber es gibt einen Punkt, an dem man merkt: Es liegt nicht mehr in meiner Kontrolle. Es gibt einfach nichts, was ich tun kann. Und das muss man akzeptieren.“

Natürlich gibt es Momente, in denen sie denkt: Mit diesem Mann hätte ich wunderbare Kinder gehabt. Doch, wie sie lachend hinzufügt: „Dieses Gefühl vergeht nach drei Sekunden. Es war einfach nicht der Plan – und das ist okay.“

Jennifer Aniston hat gelernt, ihr Leben jenseits gesellschaftlicher Erwartungen zu definieren. „Natürlich war es emotional, als der Moment kam, an dem klar war: Das war’s. Aber irgendwann akzeptiert man, dass alles seinen Weg hat.“

Heute lebt sie ihr Leben mit Leichtigkeit, Humor und der Weisheit, dass Glück viele Gesichter hat – und Mut bedeutet, den eigenen Weg zu gehen. Jennifer Aniston zeigt, dass Weiblichkeit nicht an Mutterschaft gebunden ist. Dass Stärke auch darin liegt, nicht zu bekommen, was man wollte – und trotzdem weiter zu leuchten. „Ich bin einfach ein Mensch“, sagt sie. Und vielleicht ist genau das ihre schönste Rolle.