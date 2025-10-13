Bella Hadid teilt berührende Einblicke in ihren Kampf mit Depressionen

Hinter dem Glamour eines Supermodels verbergen sich auch dunkle Momente. Seit Jahren kämpft Bella Hadid offen mit den Folgen von Lyme-Borreliose, einer Erkrankung, die nicht nur körperlich belastet, sondern auch ihr seelisches Wohlbefinden beeinflusst.

„Ihr seid nicht allein“ – diese Botschaft richtet Bella Hadid (29) in ihrem jüngsten Instagram-Post direkt an ihre Fans. Denn hinter dem Supermodel, das wir meist nur strahlend auf Laufstegen und in Kampagnen sehen, steckt ein Leben voller Herausforderungen. Seit Jahren kämpft Bella mit Lyme-Borreliose, einer chronischen Erkrankung, die sie immer wieder ins Krankenhaus zwingt und den Alltag zu einem ständigen Balanceakt macht. Doch die körperlichen Beschwerden sind nur ein Teil ihres täglichen Struggles.

Bella Hadid spricht offen über Depressionen und Angstzustände

Zum World Mental Health Day teilte Bella erstmals so offen, wie sehr die Krankheit ihr psychisches Wohlbefinden belastet. Sie beschreibt Momente, in denen sie schon morgens Tränen vergießt und ein tiefes Gefühl von Scham begleitet. In ihrem Post schrieb sie: „Ihr seid nicht allein. Verletzlichkeit ist keine Schwäche – sie ist eine Stärke.“

Doch Bella macht nicht nur auf ihre eigene Situation aufmerksam. Sie reflektiert auch ihre Arbeit mit UNICEF, bei der sie Kinder und Familien trifft, die trotz traumatischer Erlebnisse wie Krieg Hoffnung und Lebensfreude zeigen. Für Bella ist klar: Psychische Gesundheit ist kein Luxus, sondern ein Menschenrecht.

Auf Instagram teilt das Supermodel oft emotionale Einblicke hinter die Kulissen. © Getty Images

Starke Familie als Rückhalt

Besonders wichtig in diesen schweren Zeiten ist Bellas Familie. Ihre Mutter Yolanda Hadid Foster (61) postete erst kürzlich bewegende Worte auf Instagram: „Meine Tochter ist eine Kämpferin. Ich bewundere ihre Kraft.“ Auch Bellas Bruder Anwar (26) teilt die Erfahrung mit Lyme-Borreliose – ein Schicksal, das die Familie noch enger zusammenschweißt.

Bellas Ehrlichkeit macht sie zu einer wahren Inspirationsquelle. Sie zeigt: Hinter den Glanzlichtern des Ruhms steckt echte Menschlichkeit – mit Kämpfen, Ängsten und der Stärke, immer wieder aufzustehen. Mit ihrer Offenheit ermutigt Bella ihre Fans, ihre eigenen Verletzlichkeiten zu akzeptieren und sich Unterstützung zu holen.