Nachwuchs für "Dancing Stars": Corinna Kamper macht "süßes Geheimnis" öffentlich

Die beiden Sportler verraten, dass sie nach dem Hausbau tatsächlich Familienzuwachs bekommen.

Manche Geschichten scheinen direkt der Feder eines Drehbuchautors entsprungen zu sein, der eine Schwäche für den großen Auftritt und das ganz große Gefühl hat. Im Falle von Profitänzer Danilo Campisi und der Rennfahrerin Corinna Kamper war es das glamouröse Parkett der ORF-Show „Dancing Stars“, das im Jahr 2023 zum Schicksalsort wurde. Was mit einer gemeinsamen Rumba und dem zweiten Platz im Finale begann, mündete in eine Liaison, die das Prädikat „Disney-Märchen“ wahrlich verdient. Seither tanzen die beiden nicht mehr nur um Punkte, sondern in einer perfekten Choreografie durch das gemeinsame Leben.

Nach der feierlichen Verlobung und dem ambitionierten Projekt Eigenheim scheint das Glück der beiden im Jahr 2026 seine vorläufige Krönung zu finden: Die Hochzeit steht noch für heuer fest im Terminkalender. In einer derart lückenlosen Abfolge von Meilensteinen – Kennenlernen, Nestbau, Trauschein – liegt für die Fangemeinde ein Gedanke natürlich besonders nahe: Wann folgt der Nachwuchs?

Das „süße Geheimnis“ auf Instagram

Corinna Kamper verstand es nun meisterlich, diese Erwartungshaltung aufzugreifen und mit den Emotionen ihrer Follower zu spielen. Auf Instagram lüftete sie ein „kleines Geheimnis“, das die Gerüchteküche binnen Sekunden zum Brodeln brachte. Mit den Worten „Seit einem Monat sind wir nicht mehr zu fünft… sondern zu sechst“ ließ sie die Welt für einen Herzschlag lang glauben, dass im Hause Kamper-Campisi bald Kinderschuhe neben den Tanzschuhen stehen könnten.

Doch wer die humorvolle Bodenhaftung der Rennfahrerin kennt, ahnte bereits, dass die Pointe nicht lange auf sich warten lassen würde. Die Auflösung folgte prompt und mit einem Augenzwinkern: Der Zuwachs ist keineswegs menschlicher Natur, sondern ein pelziger Neuzugang. „Also Danilo, ich und statt drei jetzt vier Katzen“, stellte die Steirerin klar. Der kleine Stubentiger hört übrigens auf den Namen Rumba.





Ein Nestbau für Fortgeschrittene

Die Vorbereitungen für die „Erweiterung des Reviers“ waren dennoch durchaus ernst gemeint. Dass das Paar sein Nest für Nachwuchs vorbereitet, war somit keine Fehlinterpretation der Beobachter – man hatte lediglich die Spezies unterschätzt.

Während die Hochzeitsvorbereitungen nun in die finale Phase gehen, herrscht im neuen Heim also bereits reges Treiben. Mit dem vierten Stubentiger ist die ménage-à-six vorerst komplett. Und wer weiß: Wenn Danilo und Corinna weiterhin in diesem Tempo durch ihre Lebensmeilensteine rasen, wird die nächste „große Nachricht“ vermutlich nicht lange auf sich warten lassen – ob mit zwei oder vier Beinen, bleibt abzuwarten.