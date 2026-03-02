Die Kristall-Erbin sorgt einmal mehr für Wirbel in der beliebten TV-Show.

Das Warten hatte endlich ein Ende - vergangenen Freitag war es soweit und die neue Staffel von "Let's Dance" hat begonnen.

Sie sind dabei

Mit dabei sind diesmal etwa Schauspielerin Esther Schweins (55), No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43), Moderatorin Sonya Kraus (52) sowie Bianca Heinicke (33), die einst mit ihrem Kanal "BibisBeautyPalace" der Inbegriff des deutschen YouTube-Stars wurde, 2022 verschwand, 2024 zurückkehrte und nun als sogenannte Impact-Creatorin über Achtsamkeit und Veganismus spricht.

Und diese männlichen Stars

Bei den Männern gehen unter anderem Sänger Ross Antony (51, früher Bro'Sis), Komiker Simon Gosejohann (50), Social-Media-Star Willi Whey (31) und "Ninja Warrior Germany"-Kletterer Joel Mattli (31) an den Start. Die überraschendste Figur hier ist wohl Gustav Schäfer, der als Schlagzeuger von Tokio Hotel bisher im langen Schatten seiner sehr präsenten Bandkollegen Bill und Tom Kaulitz stand.

Neuer Look für Swarovski

Doch jedes Jahr ist es das Gleiche: Statt auf die tanzenden Promis zu achten, geht es viel zu sehr um Outfits. Dabei ist eine meist im Zentrum der Aufmerksamkeit: Moderatorin Victoria Swarovski . Die fesche Tirolerin überraschte dieses Mal mit einem gänzlich anderen Look: Sie trägt ihre Mähne neuerdings dunkel, statt mittelblond. Bei der Auftaktfolge von "Let's Dance" wählte sie zudem ein Spitzenkleid, das an manchen Stellen sexy transparent war. Grund genug für manche Fans auf Instagram, sich darüber "aufzupudeln".

Auch positiv

Manche fanden den Look "unpassend", weil zu sexy für die Sendung. Andere sprachen gar von "gewöhnlich". Anderen gefiel es schlicht nicht. Doch viele der Kommentare fielen auch sehr positiv aus. Es regnete Herzerl, Flammen und Zustimmung für Vici. Oft wurde kommentiert, wie schön die neue Haarfarbe sei!