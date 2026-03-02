"Noch nicht geheilt" – Sonya Kraus rührt bei "Let's Dance" zu Tränen

Mit einer ordentlichen Portion Schneid und ihrem unverkennbaren Strahlen meldet sich Sonya Kraus nach schwerer Krankheit auf dem „Let's Dance“-Parkett zurück und beweist, dass Lebensfreude die beste Medizin ist.

Ein beeindruckendes Comeback, das unter die Haut geht: Sonya Kraus ist zurück im Rampenlicht und beweist auf dem „Let's Dance“-Parkett, dass Lebensfreude die beste Medizin ist. Die Moderatorin, die wir noch als charmante Buchstaben-Fee vom „Glücksrad“ oder als taffe Heimwerker-Königin in Erinnerung haben, feierte in der Kennenlernshow am Freitag, den 27. März, einen Einstand, der weit über eine reine TV-Performance hinausgeht.

Sony Kraus ist jetzt schon die Gewinnerin

Für die 52-Jährige war die Teilnahme an der RTL-Tanzshow ein langgehegter Herzenswunsch. Doch das Schicksal hatte vorerst andere Pläne. „Doch dann wurde ich schwer krank und war einfach körperlich nicht in der Lage dafür“, erzählte sie offen vor laufender Kamera.

Der steinige Weg zurück ins Licht

Im Herbst 2021 erschütterte die Diagnose Brustkrebs ihr Leben. Es folgten eine beidseitige Amputation, Silikonimplantate und eine kräfteraubende Chemotherapie. Auch wenn Sonya Kraus heute wieder vor Energie sprüht, bleibt sie realistisch, was ihren Gesundheitszustand betrifft: „Offiziell bin ich noch nicht geheilt, das ist man immer erst so nach fünf Jahren.“

Trotz dieser Ungewissheit fühlt sie sich nun stark genug, um sich ihren Traum vom Tanzen zu erfüllen. Dabei geht es ihr nicht nur um den sportlichen Ehrgeiz: Sie möchte anderen Betroffenen Hoffnung schenken und sich selbst beweisen, dass das Leben nach einer solchen Zäsur wieder „gut ist“.





Leidenschaftlicher Tango überzeugt selbst den „strengsten“ Juror

An der Seite von Profi-Tänzer Valentin Lusin – der bereits 2023 mit Anna Ermakova den Sieg holte – legte Sonya einen feurigen Tango zu „Dance With Me“ aufs Parkett. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Mit 17 Punkten sicherte sich Kraus einen Platz im oberen Drittel des Teilnehmerfeldes.

Die Konkurrenz schläft nicht

Obwohl Sonya Kraus die Herzen der Zuschauer im Sturm eroberte, ist das Feld der Favoriten in diesem Jahr stark besetzt. Besonders zwei Namen stachen beim Auftakt hervor: Anna-Carina Woitschack (mit Bestnote für ihren Jive) und Joel Mattli, der die Jury ebenfalls mit einer technisch sauberen und energiegeladenen Performance überzeugte.

Doch für Sonya Kraus ist die Platzierung zweitrangig. Ihr Auftritt war ein persönlicher Triumph über die Angst und ein starkes Signal an alle, die gerade selbst gegen Widrigkeiten kämpfen. Ein bisserl Gänsehaut war da im Studio definitiv inklusive.