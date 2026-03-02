"Bombenstimmung" – Carmen Geiss sorgt mit Luxus-Frust wegen Dubai-Yacht für Fan-Ärger!

Eine neue Folge von "Die Geissens" sorgt für Kopfschütteln bei den Fans, denn die Dubai-Yacht sollte wohl jetzt gerade das geringste Problem der Familie sein.

Während die Weltlage derzeit den Atem anhält, schlagen sich Carmen und Robert Geiss mit Baustellen-Chaos auf dem Wasser herum. Dass die Jetset-Familie ausgerechnet jetzt ihre „Luxusprobleme“ bewirbt, sorgt für einen schalen Beigeschmack.

"Es läuft beschissen": Carmen Geiss am Rande der Verzweiflung

Eigentlich sollte die „Indigo Star“ längst wieder im gewohnten Glanz über die Wellen gleiten, doch für Carmen Geiss (60) mutiert das Herzensprojekt zum waschechten Albtraum. Statt den Luxus zu genießen, findet sich die Society-Lady auf einer Dauerbaustelle wieder. „Ich bin mitten im schlimmsten Teil meines Lebens. Statt in Pension baue ich seit Monaten unsere Familien-Yacht um. Es läuft beschissen“, macht sie ihrem Ärger in der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ Luft.

Was als noble Renovierung geplant war, hat sich zu einer Aneinanderreihung von Pfusch und Verzögerungen entwickelt. Die TV-Millionärin scheint mit ihren Nerven am Ende zu sein. Auch Ehemann Robert (62) ist alles andere als „amüsiert“ über den Zustand des Kahns: „Es sieht immer noch chaotisch aus, das sehe ich schon.“ Der Unternehmer droht bereits – halb im Scherz, halb im Zorn – jede einzelne Fuge höchstpersönlich zu kontrollieren. Carmen ergänzt sichtlich angefressen: „Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer!“





Ein bisserl Fehl am Platz: Luxus-Frust in Krisenzeiten

Man muss allerdings dazu sagen: Die neue Folge wurde bereits vor dem Angriff auf den Iran und den damit verbundenen Eskalationen in Dubai und der Region abgedreht. Dennoch wirkt es in der aktuellen Situation ein wenig befremdlich, wenn Carmen Geiss die Werbetrommel für ihre Yacht-Sorgen rührt. In einer Zeit, in der es in der Welt um weit existenziellere Fragen geht als um die Fertigstellung eines Luxus-Dampfers, wirkt der Fokus auf verpfuschte Silikonfugen beinahe ein bisserl pietätlos. Einige Fan-Kommentare zeigen dies deutlich: "Bombenstimmung", schreibt einer. Ein anderer schreibt: "In Dubai wird es die nächsten Tage brenzlich werden."

Zu allem Überfluss tanzen den Eltern auch noch die Töchter auf der Nase herum. Davina (22) und Shania (21) versuchen, an Bord ihre eigenen Regeln durchzusetzen, was das fragile Nervenkostüm der Eltern zusätzlich strapaziert. Ob sich das maritime Chaos noch rechtzeitig in Wohlgefallen auflöst, zeigt sich am Montag, den 2. März, ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.