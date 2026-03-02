Ö3-Comeback nach Foto-Leak? Robert Kratky sorgt für Fan-Wirbel

Ein einziges Foto aus der vertrauten Studio-Umgebung reichte aus, um ganz Österreich in Schnappatmung zu versetzen, bevor Robert Kratky die Hoffnungen seiner Fans mit einer eiskalten Absage wieder zerschmetterte.

Es war der Moment, auf den hunderttausende Ö3-Hörer seit seinem Abschied sehnsüchtig gewartet hatten: Robert Kratky, die Stimme des „Ö3-Weckers“, zeigte sich plötzlich wieder in seinem natürlichen Habitat – einem Radiostudio. Ein einziges Foto vor dem vertrauten Mikrofon reichte aus, um die Gerüchteküche zum Überkochen zu bringen. Innerhalb weniger Minuten verbreitete sich das Posting wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken, und für einen kurzen Augenblick sah es so aus, als würde das „Projekt Ruhestand“ der Radio-Legende ein jähes Ende finden.

Mehr lesen:

Die Reaktionen der Fans fielen fast schon ehrfürchtig aus. Unter seinen Beiträgen spielten sich emotionale Szenen ab, während die Kommentarspalten förmlich überquollen. „Du fehlst uns so sehr“ und das flehentliche „Komm bitte wieder zurück“ waren nur die Spitze des Eisbergs einer Welle der Zuneigung, die Kratky entgegenschlug. Viele User waren felsenfest davon überzeugt, dass der 52-Jährige sein spektakuläres Comeback vorbereitet und der Morgen in Österreich bald wieder mit der gewohnten Stimme aus dem Radio beginnen würde.

Robert Kratky entschuldigte sich bei seinen Fans dafür, dass er ihnen falsche Hoffnungen gemacht hat. © Instagram

Doch die Euphorie hielt nicht lange an, denn die Ernüchterung folgte auf dem Fuße. Wer Robert Kratky kennt, weiß, dass er für seine Direktheit bekannt ist und seine Community nicht lange im Ungewissen lässt. In einer nachfolgenden Instagram-Story meldete er sich sichtlich zerknirscht zu Wort, um das Missverständnis aufzuklären. Mit einem großen, bunten „Sorry“-Schriftzug über seinem Gesicht und einer entschuldigenden Miene goss er eiskaltes Wasser auf die lodernden Hoffnungen seiner Anhänger.

Kratky erklärte offen, dass es ihm total leidtue, da er mit dem Foto offensichtlich falsche Hoffnungen geweckt habe. Von einer Rückkehr zum heiligen Mikrofon könne derzeit keine Rede sein. Das Setting war offenbar nur eine Momentaufnahme ohne Hintergedanken an eine berufliche Rückkehr. Die Enttäuschung in der Fangemeinde ist zwar riesig, doch die Loyalität bleibt ungebrochen. Viele Follower reagierten wehmütig, betonten aber gleichzeitig, dass die Gesundheit und der persönliche Frieden des Moderators letztlich schwerer wiegen als jede Einschaltquote.