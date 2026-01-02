Unglaublich: ORF-Durchschnittsgage knackt fast 100.000 Euro

Der ORF ist weiter ein Hort der Gut-Verdienerinnen und Verdiener. Das hat jetzt wieder einmal der Rechnungshof festgestellt.

Alle zwei Jahre veröffentlicht der Rechnungshof seinen Bericht der "Durchschnittlichen Einkommen und zusätzlichen Leistungen für Pensionen der öffentlichen Wirtschaft des Bundes 2023 und 2024." Darin enthalten sind - anonymisiert - Gehälter und Durchschnittsgagen im öffentlichen Bericht.

Da sich diesmal Post und Verbund mit besonders hohen Vorstandsbezügen hervortaten, ging ein Unternehmen etwas unter, das durchaus einige Gehalts-Kracher zu bieten hat: der ORF.

Penibel ausgerechnet haben die RH-Prüfer das Durchschnittsgehalt der 14 ORF-Direktorinnen und Direktoren und kommen für 2024 auf eine Jahresgage von 251.300 Euro. Dabei fiel unter den Tisch, dass der Chef - nämlich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann - mit durchaus respektablen 427.000 Euro brutto pro Jahr nach Hause geht. Damit gehört er zu jenen Managern im staatsnahen Bereich, die mehr als der Kanzler verdienen. Christian Stocker kommt auf vergleichsweise schmale 342.760 Euro im Jahr,

Doch generell zahlt der ORF sehr gut, da muss man nicht Robert Kratky heißen, der bis zu seinem Abschied 472.700 € brutto pro Jahr kassierte. Im aktuellen RH-Bericht wird das Durchschnittseinkommen der 2.927 ORF-Mitarbeiter (Vollzeit-Äquivalente) für 2024 mit sage und schreibe 99.200 Euro brutto angegeben, das sind 7.140 Euro im Monat. Und das gilt eben von der kleinen Sekretärin oder Ö1-Mitarbeiterin bis zum großen Ö3-Strahlemann.

Zum Vergleich: Derselbe Rechnungshof berechnete die Durchschnittsgehälter in der Medienbranche für 2023 mit rund 55.000 Euro. Damit zahlt der ORF um 89 % besser als der Branchendurchschnitt. Trotzdem stiegen die ORF-Gagen von 2023 auf 24 um satte 7 %.

Kleiner Lichtblick: Zumindest für die Top-Verdiener hat Weißmann aktuell verfügt: Ihre Gehälter steigen heuer nicht.