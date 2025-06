Let's Dance: Droht Publikumsliebling Ekaterina Leonova der Rauswurf?

Die fesche Tänzerin muss jetzt endgültig um ihren Job bangen. Wird man im nächsten Jahr auf Leonova verzichten müssen?

Die Gerüchteküche brodelt: Könnte Ekaterina Leonova, die beliebte Profitänzerin von „Let's Dance“, in Zukunft auf dem Tanzparkett fehlen? Hinter den Kulissen wurde bereits spekuliert, ob die 37-Jährige aufgrund beruflicher Verpflichtungen bei RTL nicht mehr dabei sein wird.

Fans sind in Sorge

Ein Zuschauer fragte besorgt: „Heißt das, dass du dann nächstes Jahr auf jeden Fall nicht bei 'Let’s Dance' dabei bist?“ Ein anderer kommentierte: „Habe mich sehr gefreut zu hören, dass Ekaterina dabei ist… Aber leider war die Freude nur von kurzer Dauer.“

Pech in der Vergangenheit

In der vergangenen Staffel war Ekaterina bereits für zwei Jahre ausgesetzt worden, was damals zu Spekulationen über mögliche Konflikte hinter den Kulissen führte. Obwohl sie nun wieder dabei war, bleibt die Frage offen, ob sie auch in der nächsten Staffel wieder dabei sein wird. Fans und Zuschauer hoffen auf ein baldiges offizielles Statement von RTL, um Klarheit über die Zukunft der beliebten Tänzerin in der Show zu erhalten.

Gerade erst tanzte sie gemeinsam mit Verona Pooths Sohn Diego zum Sieg und gewann dann auch noch die Profi-Challenge. Die Herzen der Zuschauer hat sie schon lange im Sturm erobert.