ORF-Star Mirjam Weichselbraun schickt Bikini-Grüße

Nur wenige Tage nach dem fulminanten „Dancing Stars“-Finale, bei dem Schauspieler Aaron Karl den begehrten Titel nach Hause tanzte, gönnt sich Moderatorin Mirjam Weichselbraun eine wohlverdiente Pause. Die 42-Jährige zeigt sich auf Instagram entspannt und strahlend in einem schwarzen Bikini, während sie sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt – irgendwo am Meer. Wo genau, verrät sie nicht, aber die Umgebung erinnert stark an Thailand.

Die fesche Moderatorin strahlt mit der Sonne um die Wette - die Auszeit tut ihr sichtlich gut © Instagram

Weichselbraun fragt: "Wer bin ich?"

Auf dem geposteten Selfie lächelt sie in die Kamera, eine Hand schützend über die Augen gelegt. Im Hintergrund: ein dunkelblaues Handtuch. In ihrer Story fragt die Tirolerin augenzwinkernd: „Wer bin ich?“ – ein Hinweis auf ihre aktuelle Lektüre, das Buch "Being You" des Neurowissenschaftlers Anil Seth, das sich mit dem faszinierenden Rätsel des Bewusstseins beschäftigt.

Mirjam Weichselbraun teilt ihren Ausblick mit den Fans. © Instagram

Mit philosophischem Tiefgang und einer Prise Selbstironie zeigt Weichselbraun, dass sie nach der intensiven Live-Show-Saison nicht nur körperlich, sondern auch geistig zur Ruhe kommen will. Dass sie sich dabei ein Buch über das Ich-Bewusstsein schnappt, passt perfekt zur reflektierten Moderatorin, die in der österreichischen TV-Landschaft längst mehr als nur die charmante Gastgeberin großer Formate ist.

Mit dieser Auszeit lässt sie Fans an einem stilleren, persönlicheren Moment teilhaben – ganz ohne Scheinwerferlicht, aber mit umso mehr Authentizität.