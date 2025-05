Simone Lugner: Nach "Dancing Stars"-Aus wird sie nun von IHM getröstet

Lugner und Campisi schafften es ins Finale der Tanzshow, aber nicht weiter.

Simone Lugner und Danilo Campisi schafften es bei der so eben zu Ende gegangenen Staffel von "Dancing Stars" auf den dritten Platz.

Das Finale war das erklärte Ziel des Tanzpaares, das sich souverän immer weiter steigerte. Besonders schön: Simones Entwicklung von der verschlossenen, schüchternen Tänzerin zu einer Frau, die zeigt, was in ihr steckt - und dabei auch noch viel Freude an den Performances hat.

Tiefe Dankbarkeit

Trotz Platz drei sind die beiden voller Dankbarkeit für ihre Tanzreise, wie Danilo auf Instagram schrieb: "Ich bin erfüllt von tiefer Dankbarkeit. Für jeden einzelnen Moment, jede Erfahrung, und all die wundervollen Menschen, die mich begleitet und getragen haben. Stolz mischt sich mit Erleichterung – wir haben alles gegeben."

Erbstreitigkeiten

Nun beginnt für Simone das Leben nach "Dancing Stars". Sie werde sich nun neu orientieren, meinte sie schon vor einige Zeit. Was genau komme, wisse sie noch nicht. Leider muss sie sich auch noch immer mit Erbstreitigkeiten rumschlagen.

Gute Freunde

Doch am Samstag ging es für sie erstmal wieder zu einer Veranstaltung. Beim "25 Jahre Art of Cart Promi Charity Race" wurde Simone von Mr. Austria Christopher Dengg begleitet. Sie sind gute Freunde und immer wieder gemeinsam unterwegs.