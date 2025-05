"Dancing Stars"-Finale: Balázs Ekker wirft Simone Lugner Täuschung vor

Die Lugner-Witwe sorgte für Wirbel und Überraschung, als sie ihren zweiten Tanz im heißen Latex-Outfit absolvierte.

Das Finale von Dancing Stars bot am Freitagabend nicht nur tänzerische Glanzleistungen, sondern auch so manche Überraschung. Für eine der größten sorgte ausgerechnet Simone Lugner. Die sonst eher zurückhaltende Lugner-Witwe präsentierte sich beim zweiten Tanz in einem hautengen Latex-Outfit – und legte eine Performance hin, die so gar nicht mehr scheu wirkte.

Mehr lesen:

"Sie hat uns getäuscht"

Juror Balázs Ekker traute kaum seinen Augen: „Woche für Woche hat Danilo dich angebettelt, dass du ein bisschen Spaß hast und nicht ganz so schüchtern bist – und plötzlich im Finale klappt das? So ein Zufall!“, kommentierte er mit einem Augenzwinkern. Mirjam Weichselbraun pflichtete ihm lachend bei: „Sie hat uns getäuscht!“

Begeisterung

Doch Lugner hatte nicht nur optisch überrascht – auch tänzerisch überzeugte sie auf ganzer Linie. Nach ihrem zweiten Auftritt heimste sie erneut eine Top-Bewertung der Jury ein, und ihre Chancen auf den Sieg stiegen deutlich. Das Publikum war längst begeistert, die Standing Ovations sprachen für sich.

Tanzpartner Danilo Campisi fand einmal mehr bewegende Worte: „Du bist vielleicht nicht die beste Tänzerin – aber für mich bist du die perfekte Tänzerin geworden.“