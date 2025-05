Dancing Stars: Tränen im Finale für Danilo Campisi und Simone Lugner

Schon untertags zeigten die "Dancing Stars"-Finalisten große Emotionen. In Kürze geht es los mit dem Grande Finale.

Das "Dancing Stars"-Finale war geprägt von großen Emotionen – doch bereits vor dem Showdown kochten bei den Kandidatinnen und Kandidaten die Gefühle hoch. Besonders berührend: Danilo Campisi, der Tanzpartner von Simone Lugner, konnte seine Tränen schon tagsüber nicht zurückhalten, wie er auf Instagram offenbart.

Rührendes Posting

Dieses Mal war es jedoch kein Streit mit Simone, der ihn zu Tränen rührte – im Gegenteil. Es waren Freudentränen, denn Lugner bereitete ihrem Mentor ein ganz besonderes Geschenk: einen liebevoll gestalteten Bilderrahmen mit einem gemeinsamen Foto. Darauf zu lesen: "Hinter jeder Tänzerin, die an sich glaubt, steht ein Lehrer, der zuerst an sie glaubte."

Ein Versprechen für das Finale

Im Halbfinale hatte Danilo feierlich versprochen, Simone ab sofort so zu akzeptieren, wie sie ist – ohne sie verändern zu wollen. Mit genau diesem Rückhalt startet Simone Lugner nun mit voller Energie in das große Finale.





Dort trifft sie auf starke Konkurrenz: Dr. Bohl und Aaron Karl gelten tänzerisch als Favoriten. Heute muss Simone zeigen, dass sie sich noch einmal weiterentwickelt hat – andernfalls könnte es für den Sieg knapp werden.

Familie auf dem Tanzparkett

Doch auch wenn der Titel am Ende nicht an sie gehen sollte, zieht Simone ein positives Fazit: Die Teilnahme an "Dancing Stars" habe ihr Leben verändert – und vor allem habe sie eine "neue Familie" gefunden.

Geweint wurde auch beim Training zum Finale: Danilo Campisi gestand, dass er erstmals an sich selbst zweifelte, doch Simone habe ihm gezeigt, dass alles möglich sei.