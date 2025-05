Fan-Wirbel vor "Let's Dance"-Finale: "Man will Pooths Sieg verhindern"

Die Fans von Diego Pooth werfen der Jury vor, dass sie ihm extra einen Tanz zugeteilt hat, den er nicht beherrscht.

Wenn am heutigen Abend das große Finale von Let's Dance über die Bühne geht, stehen drei prominente Tanzpaare im Rampenlicht: Patricija Ionel (30) mit Taliso Engel (22), Fabian Hambüchen (37) mit Anastasia Maruster (27) sowie Diego Pooth (21) mit Ekaterina Leonova (38). Sie alle treten mit drei Tänzen gegeneinander an – dem Jurytanz, dem Lieblingstanz und dem Finalfreestyle – in der Hoffnung, sich den Titel „Dancing Star 2025“ zu sichern.

Insbesondere Diego Pooth und seine Partnerin Ekat haben eine starke Fanbase hinter sich. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show äußern zahlreiche Zuschauer ihren Wunsch, das Duo auf dem Siegertreppchen zu sehen. Die Begründung: „Weil er die größte tänzerische Entwicklung gemacht hat“, wie es in einem Kommentar heißt.

Große Aufregung

Doch so groß die Vorfreude auch ist, ganz ohne Kritik kommt das Finale nicht aus. Einige User werfen der Jury vor, bei der Auswahl der Tänze nicht mit gleichem Maß gemessen zu haben. Der Stein des Anstoßes: Während Patricija und Taliso mit ihrem Tango sowie Fabian und Anastasia mit dem Paso Doble jeweils 23 Punkte in früheren Shows erreichen konnten, mussten Diego und Ekat mit nur 19 Punkten für ihren Cha-Cha-Cha aus der ersten Sendung vorliebnehmen – genau jenen Tanz, den sie nun erneut zeigen sollen.





Eine Nutzerin bringt es auf den Punkt: „Bisschen unfair, dass Diego einen Tanz tanzen muss, wo er damals 19 Punkte hatte und die anderen jeweils 23. [...] Und die mindestens 2 Tänze hatten, die sie schlechter getanzt haben, aber nicht gewählt wurden.“ Eine andere Stimme wird noch deutlicher: „Man will den Sieg verhindern.“

Hoffnung

Doch es gibt auch versöhnlichere Töne. Einige Fans sehen in der Herausforderung eine besondere Chance für das Team „Smarties“: „Ich denke, dass das sogar sehr gut ist. Weil er kann als Einziger beweisen, wie stark er sich entwickelt hat, während die anderen nicht so eine starke Herausforderung bekommen haben.“

Wie sich die Entscheidung der Jury letztlich auf das Ergebnis auswirkt – und ob sich die tänzerische Reise von Diego und Ekat tatsächlich auszahlt –, wird sich heute Abend im großen Finale zeigen. Fest steht: Die Spannung steigt – und mit ihr die Emotionen.