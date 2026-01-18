Prozess um Klage von Prinz Harry gegen Verlag beginnt in London

Es geht um Verletzung der Privatsphäre von Prominenten - Weitere Kläger sind Elton John und Elizabeth Hurley

Vor dem Londoner High Court beginnt am Montag ein Prozess von Prinz Harry und weiteren Klägern gegen den Boulevardzeitungsverlag Associated Newspapers (ANL) wegen Verletzung der Privatsphäre.

Sie werfen dem Verlag der Zeitungen "Daily Mail" und "Mail on Sunday" unter anderem vor, Privatdetektive angeheuert zu haben, um Abhörgeräte in Autos und Wohnungen zu verstecken und illegal private Telefongespräche mitzuschneiden.

"Durch Täuschung"

Zudem seien etwa medizinische Daten "durch Täuschung" erlangt worden. Zu den Klägern gehören neben Harry, dem in den USA lebenden jüngsten Sohn von König Charles III., auch Popstar Elton John und dessen Mann David Furnish sowie die Schauspielerin Elizabeth Hurley. Prinz Harry soll voraussichtlich am Dienstag als Zeuge in dem Verfahren aussagen.