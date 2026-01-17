Meghan teilt seltenes Kuschelfoto mit Prinz Harry

Ein Foto, das Royal-Fans vor zehn Jahren begeistert hätte, ist jetzt öffentlich: Herzogin Meghan zeigt ein privates Kuschelfoto mit Prinz Harry aus Botswana – aufgenommen während ihres ersten gemeinsamen Liebesurlaubs.

Herzogin Meghan hat ein bislang privates Foto aus den Anfangstagen ihrer Beziehung mit Prinz Harry veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt das Paar eng umschlungen und strahlend vor Freude in Botswana. Damals verbrachten sie ihren ersten gemeinsamen Urlaub – heimlich und fernab der Öffentlichkeit. Der Beitrag entstand im Rahmen eines aktuellen Instagram-Trends, bei dem Nutzer Fotos von sich zeigen, die zehn Jahre alt sind. Meghan schrieb dazu: „Wenn sich das Jahr 2026 genauso anfühlt wie 2016 ... Man musste einfach dabei gewesen sein.“ Das Bild war zuvor bereits in ihrer Netflix-Dokumentation zu sehen.

Harry und Meghan © Instagram

Für Meghan änderte sich 2016 alles. Im Juli lernte sie Prinz Harry bei einem Blind Date in London kennen. Nur wenige Wochen später reisten sie gemeinsam nach Afrika. Dort begann ihre Liebesgeschichte fernab der Öffentlichkeit.

Harrys Erinnerungen an Botswana

Prinz Harry schwärmte später im Verlobungsinterview Ende 2017 von dieser Zeit:

„Wir zelteten gemeinsam unter dem Sternenhimmel. Sie kam und verbrachte fünf Tage mit mir dort draußen, was einfach fantastisch war. So waren wir wirklich ganz unter uns, was mir sehr wichtig war, damit wir die Gelegenheit hatten, uns kennenzulernen.“

Auf die gemeinsame Reise folgten große Schritte: Die Hochzeit im Mai 2018, die Geburt von Sohn Archie im Jahr 2019 und von Tochter Lili im Juni 2021.

Neben dem alten Liebesfoto veröffentlichte Meghan auch ein Schwarz-Weiß-Video. Darin tanzt sie verliebt mit Prinz Harry im Garten, untermalt vom Song „So Easy (To Fall in Love)“ von Olivia Dean. Den Clip hat, wie Meghan verrät, Tochter Lili aufgenommen.

Reaktionen bleiben privat

Wie die Fans den Beitrag aufnehmen, bleibt unklar. Die Kommentarfunktion zu dem Post hat Meghan deaktiviert.