Dschungelcamp 2026
© RTL

Neue Details

Dschungelcamp: Überraschung kurz vor Start in Australien

18.01.26, 18:45
Nächsten Freitag beginnt in Australien das Dschungelcamp, doch jetzt gibt es eine Überraschung kurz vor dem ersten Tag. 

Am 23. Jänner ist es soweit. In Australien rittern 12 Promis um die Krone des Dschungel-Königs oder der Königin. Wer folgt Lilly Becker und erobert die Herzen der Fans im Ekel-Camp Down Under am meisten?

Schauspielerin Mirja du Mont, Reality-Star Umut Tekin, Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Schauspieler Stephen Dürr, Reality-Star Samira Yavuz, TV-Bauer Patrick Romer, Unternehmerin Simone Ballack, Schauspieler Hardy Krüger, Reality-Star Eva Benetatou, Produkttest-Legende Hubert Fella, Reality-Star Ariel und Musiker Gil Ofarim sorgen schon seit Tagen für viele Diskussionen. Wohl auch deshalb kommt es nun wenige Tage vor dem Beginn zu einer noch nie dagewesenen Situation.

Schon am Sonntag gibt es die ersten Blicke nach Australien. In der "Warm-Up-Show" melden sich Angela Finger-Erben und Olivia Jones live aus Köln und schalten erstmals heuer in den Dschungel. Damit beschreitet RTL neue Wege und will bei den Fans schon eine Woche vor dem eigentlichen Start das Dschungel-Fieber entfachen.

