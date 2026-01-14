"Arrogant! Keine Reue!" Gil Ofarim verärgert Dschungel-Fans

Dschungelcamp: Ein neues Interview schlägt hohe Wellen.

Ist Gil Ofarim der umstrittenste Dschungelcamp-Teilnehmer aller Zeiten?

Es scheint fast so. Schon die Ankündigung seiner Teilnahme sorgte für hohe Wellen. Denn der Musiker sorgte 2021 für einen Antisemitismus-Skandal, als er einen Hotelmitarbeiter beschuldigte, ihn antisemitisch diskriminiert zu haben. Ofarim machte ein Video, das ging viral. Erst viel später stellte sich heraus, die Anschuldigungen hat er erfunden. Ofarim gestand vor Gericht.

Teilnahme gefällt wenigen

Die Geschichte sorgt nachhaltig für viel Wirbel und hat das einstige perfekte Image des Sängers, der " Let's Dance " gewann zerstört. Viele Fans sehen seine Teilnahme an der Ekelshow kritisch. Als nun auch bekannt wurde, dass er die höchste Gage aller Zeiten einstreichen werde (es sollen mehr als 300.000 Euro sein) war der Unmut perfekt.

Fans zornig

Doch nun sorgt ein neues Interview für Zorn bei den Fans. Auf RTL sprach Ofarim über seine Teilnahme. Doch anstatt demütig zu sein, Reue zu zeigen, gab er sich sehr arrogant. Vorab wurde von Seiten des Managements schon jede kritische Frage verboten und Gil reagierte müffelig: "Ich bin Musiker und Schauspieler und über mein Privatleben rede ich sowieso nicht gerne. (…) Ich würde mir wünschen, dass man feststellt, dass irgendwas da nicht ganz so stimmt mit dem Typen, der da ist und das, was über den Typen geschrieben steht. Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge."

Deutliche Kommentare

Fans sind deutlich in ihren Kommentaren:

"Gebt Straftätern keine Plattform!",

"Umso zynischer wirkt es, dass Ofarim heute wieder eine große mediale Bühne erhält. Während ein Unschuldiger fast alles verloren hätte, wird der Verursacher",

"Man denkt immer, tiefer kann RTL nicht sinken, aber man wird jedes Mal eines Besseren belehrt."

"Und da ist auch schon der Grund warum ich es dieses Jahr nicht anschauen werde..."

"Woher man dich kennt? Ich sag‘s dir: Du bist die Person, die das Leben eines Hotelmitarbeiters, Familie und vielleicht sogar Kinder gefährdet haben, nur weil du mit deinen Starallüren keine Extrawurst bekommen hast. Du bist die Person, die man sich nicht im Bekanntenkreis wünscht, die Liste ist endlos lang."

Das Dschungelcamp aka "Ich bin ein Star holt mich hier raus" startet am 23.1.