RTL-Wirbel: Gil Ofarim erhält höchste Dschungelcamp-Gage aller Zeiten

Nach Monaten intensiver Diskussionen um seine Person wagt Gil Ofarim den Schritt zurück ins Rampenlicht. Sein Einzug ins Dschungelcamp sorgt bereits vorab für Aufsehen – nicht nur wegen seiner Vergangenheit, sondern auch wegen einer kolportierten Rekordgage.

Ab dem 23. Jänner ist Sänger Gil Ofarim bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ zu sehen. Schon vor dem Start der neuen Staffel sorgt seine Teilnahme für viel Aufregung und Kritik – nicht zuletzt wegen der kolportierten Gage. Laut Informationen von „Schlager.de“ soll der Musiker für seinen Einzug ins RTL-Dschungelcamp so viel Geld erhalten wie kein männlicher Teilnehmer vor ihm.

Rekordgage für Gil Ofarim

Demnach soll der 43-Jährige mehr als 300.000 Euro für seine Teilnahme bekommen. Damit würde er sogar den bisherigen Spitzenwert übertreffen: Lilly Becker soll im vergangenen Jahr laut „Bild“ rund 300.000 Euro erhalten haben. Die außergewöhnlich hohe Summe erklärt sich aus Sicht des Senders offenbar durch die besondere Brisanz seiner Person. Gil Ofarim hat bislang an keiner Realityshow teilgenommen, zählt derzeit aber zu den meistdiskutierten Prominenten Deutschlands. Für RTL gilt seine Verpflichtung daher als besonderer Coup.

Für Ofarim selbst ist der Auftritt im australischen Busch mehr als nur ein TV-Engagement. Seine Teilnahme wird vielfach als Versuch gewertet, nach den Ereignissen der vergangenen Jahre wieder öffentlich Fuß zu fassen und einen Neuanfang zu wagen.





Auf dem Weg zurück in die Öffentlichkeit

Der Musiker stand im Zentrum massiver Kritik, nachdem er im Oktober 2021 behauptet hatte, in einem Hotel antisemitisch diskriminiert worden zu sein, weil er einen Davidstern getragen habe. Der Vorwurf führte zu einem Gerichtsverfahren und beherrschte über Monate hinweg die Schlagzeilen. Erst zwei Jahre später räumte Ofarim ein, den Vorfall erfunden zu haben.

Im RTL-Interview zeigte er sich zuletzt nachdenklich: „Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann nichts ändern, ich kann nur aufstehen und weitermachen. Alles andere bringt nichts.“ Mit dem Dschungelcamp eröffnet sich für ihn nun die Möglichkeit, sich einem Millionenpublikum zu zeigen und einen neuen Abschnitt zu beginnen.

Während RTL die Spekulationen rund um die angebliche Rekordgage bislang nicht kommentiert, ist der Starttermin bereits fix: „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ beginnt am 23. Jänner um 20.15 Uhr bei RTL. Erstmals wird die Show damit zur Primetime ausgestrahlt.