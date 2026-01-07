Dschungelcamp-Star Gil Ofarim reagiert auf Mega-Shitstorm

In der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel sorgt vor allem ein Teilnehmer für viel Kritik: Gil Ofarim. Jetzt meldet sich der Skandal-Musiker selbst zu Wort.

Nach wochenlangem Rätselraten gab der TV-Sender "RTL" Anfang Jänner die Teilnehmerliste der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel bekannt. Mit am Start ist Gil Ofarim.

Und das sorgt bei vielen Fans für Unmut. Ofarim ist nach der "Davidstern-Affäre" vor dem Gericht in Leipzig von der Bildfläche verschwunden. Mit seiner Teilnahme beim Dschungelcamp wollte er sein TV-Comeback feiern.

"Ich bin wegen Gil sowas von raus"

Doch Zuschauer kritisieren seine Teilnahme. Sie drohen sogar mit einem Boykott. Ein Nutzer schreibt bei Instagram: "Ok, die erste Staffel, die ich nicht gucken werde. Gil ist für mich einfach nicht tragbar mit dem, was er getan hat." Ein weiterer kommentiert: "Ich bin wegen Gil sowas von raus! Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben. Gil ist meine Grenze!"

RTL hat sich dazu schon geäußert: "Gil Ofarim hat sich für seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet. Sein Weg umfasst mehr als die damaligen Ereignisse. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar."

Ofarim bricht sein Schweigen

Nun bricht Gil Ofarim sein Schweigen. In einem Einspieler mit dem Titel "Vorbelastet ins Dschungelcamp?" sagt er: "Ich kann mir letztendlich wahnsinnig viele Gedanken machen oder mich verrückt machen, aber letztendlich entscheiden es die Leute immer selber." Er kündigt an, dass er "authentisch" wirken will und sich von einer anderen Seite zeigen will. Der 43-Jährige: "Und das ist auch richtig so. Ich kann nur ich selber sein."

Auch auf seine Kritiker reagiert der Musiker: "Und eins kann ich sagen: Die Zeit, die Jahre, die ich, sagen wir, von der Bildfläche weg war, hat sich vieles geändert in meinem Leben. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Und alles andere werden die Zuschauer dann selber entscheiden."