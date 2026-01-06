Dschungelcamp-Samira nackt im „Playboy“

Kurz vor ihrem Einzug ins RTL-Dschungelcamp sorgt Reality-Star Samira Yavuz (32) für Aufsehen: Sie zeigt sich im neuen „Playboy“ nackt!

Die Aufnahmen erscheinen vor dem Hintergrund einer pikanten Vorgeschichte. Yavuz’ Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32), mit dem sie zwei kleine Töchter (1 und 3 Jahre) hat, verbrachte im April 2024 eine Nacht mit Eva Benetatou (33). Anfang 2025 wurde die Affäre öffentlich, Samira zog aus dem gemeinsamen Haus in Dachau aus. Ab dem 23. Januar trifft sie im Dschungelcamp nun ausgerechnet auf Benetatou.

Aufeinandertreffen nach Beziehungs-Aus

Der Begegnung im Camp will Samira Yavuz „mit Haltung, Klasse und Stil“ begegnen, sagt sie im Gespräch mit BILD. „Da sie sich mir im realen Leben gegenüber sehr ausweichend verhalten hat, bin ich gespannt, wie sie mir im Camp gegenübertreten will.“ Klar sei für sie aber auch: „Ich muss mich nicht mit jemandem vertragen, der mich schlecht behandelt hat.“

Samira: Bilder sind keineswegs Racheakt an Ex

Die Nacktfotos, die in Südafrika entstanden sind, versteht Yavuz nicht als Rache an ihrem Ex. „Es ist ein Ausdruck von Selbstbestimmung. Ich denke mir: Jetzt erst recht“, erklärt sie. Für Serkan wäre der Gedanke, seine Frau nackt in einem Magazin zu sehen, früher „eine absolute Katastrophe“ gewesen. „Dabei hat er selbst auf körperlicher Ebene Grenzen überschritten. Diese Doppelmoral ist einfach unglaublich.“ Wenn er die Bilder sehe, könne ihm vielleicht kurz durch den Kopf gehen: „Das habe ich ziehen lassen.“

Im TV will sie sich bedeckt halten

Im Dschungelcamp selbst will sie sich jedoch bedeckt halten. „‚Playboy‘ ist kontrollierte Ästhetik, der Dschungel das Gegenteil“, sagt Yavuz. Geduscht werde im Bikini. „Ich bin freizügig, aber nicht berechnend.“