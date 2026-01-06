RTL enthüllt erste „Let’s Dance“-Stars 2026 – ein Mega-Name ist dabei

Die ersten vier Kandidatinnen für die anstehende Staffel sind bekannt. Ein wirklich großer Name befindet sich auch darunter.

Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González kehren 2026 an das Jury-Pult von „Let’s Dance“ zurück – und RTL hat nun die ersten prominenten Kandidatinnen der neuen Staffel bekannt gegeben. Mit dabei sind bekannte TV-Gesichter, Musikstars und eine echte Überraschung.

Esther Schweins wagt den Sprung aufs Parkett

Zu den ersten bestätigten Teilnehmerinnen zählt Esther Schweins. Die 55-jährige Schauspielerin freut sich auf die neue Herausforderung und erklärt gegenüber RTL: „Ich freue mich darauf, tanzen zu lernen.“ Bekannt wurde Schweins in den 1990er-Jahren durch die Kult-Comedy „RTL Samstag Nacht“, wo sie neben Größen wie Mirco Nontschew und Olli Dittrich zum festen Ensemble gehörte. Es folgten zahlreiche Film- und Fernsehrollen, darunter der Kinofilm „Das Superweib“ (1996). Auch als Synchronsprecherin ist sie erfolgreich – unter anderem leiht sie Prinzessin Fiona in den „Shrek“-Filmen ihre Stimme.

Sensationeller Coup

Ebenfalls bestätigt ist Sonya Kraus. Die Moderatorin zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Fernsehgesichtern Deutschlands – und wollte eigentlich schon seit rund 20 Jahren bei „Let’s Dance“ dabei sein. Aus terminlichen und privaten Gründen sei es bislang nie dazu gekommen, verrät sie RTL. 2026 soll es nun endlich klappen.

„Denn das Liebste, was diese Füße tun, ist tanzen“, erklärt Kraus augenzwinkernd. Bekannt wurde sie unter anderem durch das „Glücksrad“ sowie die ProSieben-Sendung „talk talk talk“, später moderierte sie regelmäßig große TV-Events wie die „Wok-WM“.

Influencerin Vanessa Borck stellt sich der Jury

Mit Vanessa Borck zieht auch Social-Media-Power bei „Let’s Dance“ ein. Die Influencerin, vielen besser bekannt als „Nessiontour“, erreicht allein auf Instagram über 1,8 Millionen Follower. Nach dem Ende ihrer Ehe mit Jugendliebe Ina suchte Borck in der Sendung „Princess Charming“ öffentlich nach einer neuen Partnerin – brach das Format jedoch vorzeitig ab.

Ob sie die Herausforderung Tanzshow länger durchhalten wird, bleibt abzuwarten. In einem RTL-Video gibt Borck offen zu, große Angst vor Kritik zu haben. Gerade die direkten Urteile von Joachim Llambi könnten für sie zur besonderen Belastungsprobe werden.

Nadja Benaissa bringt Girlgroup-Erfahrung mit

Auch musikalische Starpower ist vertreten: Nadja Benaissa von den „No Angels“ wird 2026 über das Parkett fegen. Mit Hits wie „Daylight in Your Eyes“ schrieb die erfolgreichste deutsche Girlgroup im Jahr 2000 Musikgeschichte. Nach einer längeren Pause ist die Band inzwischen wieder auf Tour – allerdings nur noch zu viert.

Erfahrung mit TV-Wettbewerben bringt Benaissa indirekt mit: Bandkollegin Lucy Diakovska gewann 2024 das Dschungelcamp, Sandy Mölling nahm bereits in der ersten „Let’s Dance“-Staffel teil und belegte damals Platz drei.

RTL will in den kommenden Tagen weitere Kandidatinnen und Kandidaten für „Let’s Dance“ 2026 bekannt geben. Die Vorfreude auf eine abwechslungsreiche und hochkarätig besetzte Staffel steigt damit schon jetzt.