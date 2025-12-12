Nach Monaten: Erster gemeinsamer Auftritt von Swarovski und Mateschitz

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz zeigen sich überraschend gemeinsam in der Öffentlichkeit. Das Paar, das sonst stark auf Privatsphäre achtet, trat bei der Eröffnung der neuen RB-Leipzig-Geschäftsstelle in Leipzig auf – ein seltener und bedeutungsvoller Moment.

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz halten ihre Beziehung meist aus der Öffentlichkeit heraus. Seit knapp zwei Jahren sind die beiden offiziell ein Paar, gemeinsame Auftritte bleiben jedoch die Ausnahme. Umso mehr Aufmerksamkeit zieht ihr überraschendes Erscheinen bei der Eröffnung der neuen RB-Leipzig-Geschäftsstelle in Leipzig auf sich. Victoria und Mark zeigten sich am Mittwoch vertraut und gelöst. Während Victoria im Rollkragenpullover und lockerem Dutt neben ihrem Partner strahlte, nutzte Mark die Gelegenheit für Gespräche, unter anderem mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die "Let's Dance"-Moderatorin schien ihm dabei den Rücken zu stärken.

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski © Imago

Familienmoment bei RB Leipzig

Begleitet wurde das Paar von Marks Mutter Anita Gerhardter und Marion Feichtner, der langjährigen Partnerin seines verstorbenen Vaters Dietrich Mateschitz. Für beide ist RB Leipzig ein emotionaler Ort, denn Dietrich und Marion besuchten zu Lebzeiten mehrfach Spiele im Stadion. Für Mark, der die Anteile seines Vaters an Red Bull erbte, dürfte der Termin daher besonders bedeutungsvoll gewesen sein – eine Situation, in der Victoria an seiner Seite nicht nur Unterstützung, sondern auch Zusammenhalt zeigt.

Zuvor schon gemeinsam beim Grand Prix

© Michael Potts / imago images

Bereits im Juni traten die beiden beim Grand Prix von Österreich gemeinsam auf. Damals begeisterte Victoria im Denim-Look, während Mark auf ein braunes T-Shirt und Sonnenbrille setzte. Ihr aktueller Auftritt macht Hoffnung, das Paar künftig öfter zusammen öffentlich zu sehen.