Victoria Swarovski: Schlüpfriger Moment bei "Wer weiß denn sowas?" sorgt für Lacher

Bei der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" brachte Victoria Swarovski das Studio mit einem schlüpfrigen Versprecher zum Lachen – sehr zum Leidwesen von Moderator Kai Pflaume
Mit einem Augenzwinkern meldete sich Kai Pflaume (58) am Samstagabend aus der Sommerpause zurück. In der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" traten wieder prominente Gäste gegeneinander an – diesmal unter anderem Victoria Swarovski (32) und Beatrice Egli (37). Wie gewohnt ging es nicht nur um Wissen, sondern auch um den guten Zweck: Das Team mit den meisten Punkten konnte am Ende 50.000 Euro für das Publikum gewinnen.
Swarovski sorgt für schlüpfrigen Moment
An der Seite von "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring (57) kämpfte Swarovski gegen Bernhard Hoëcker (54) und Sängerin Beatrice Egli. Für den Lacher des Abends sorgte die Kristall-Erbin selbst, als sie eine Kategorie auswählen durfte. Bei der Rubrik "Andere Länder, andere Sitten" kam es zu einem kleinen Buchstaben-Verdreher – mit pikantem Ergebnis. "Ich habe jetzt etwas anderes gelesen", kicherte die Österreicherin plötzlich, bevor sie ihren Versprecher näher erklären konnte.
Victoria Swarovski und Wotan Wilke Möhring
Doch Wotan Wilke Möhring schritt ein: "Ich weiß, aber die Kategorie wird es niemals geben", witzelte er und bewahrte Swarovski so vor weiteren Erklärungsversuchen.
Kai Pflaume reagiert genervt – aber amüsiert
Kai Pflaume mit Melissa Naschenweng und Annett Louisan
Moderator Kai Pflaume kommentierte die Szene mit einem genervten Lächeln: "Da hat man einmal Österreich und die Schweiz zu Gast." Das Publikum lachte, Swarovski grinste verlegen – und die Show ging gewohnt charmant weiter. Für die Zuschauer war klar: Die 32-Jährige nahm ihren kleinen Patzer mit Humor – und sorgte damit für einen der unterhaltsamsten Momente des Abends.