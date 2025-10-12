Victoria Swarovski: Schlüpfriger Moment bei "Wer weiß denn sowas?" sorgt für Lacher

Bei der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" brachte Victoria Swarovski das Studio mit einem schlüpfrigen Versprecher zum Lachen – sehr zum Leidwesen von Moderator Kai Pflaume

Mit einem Augenzwinkern meldete sich Kai Pflaume (58) am Samstagabend aus der Sommerpause zurück. In der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" traten wieder prominente Gäste gegeneinander an – diesmal unter anderem Victoria Swarovski (32) und Beatrice Egli (37). Wie gewohnt ging es nicht nur um Wissen, sondern auch um den guten Zweck: Das Team mit den meisten Punkten konnte am Ende 50.000 Euro für das Publikum gewinnen.

Swarovski sorgt für schlüpfrigen Moment

An der Seite von "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring (57) kämpfte Swarovski gegen Bernhard Hoëcker (54) und Sängerin Beatrice Egli. Für den Lacher des Abends sorgte die Kristall-Erbin selbst, als sie eine Kategorie auswählen durfte. Bei der Rubrik "Andere Länder, andere Sitten" kam es zu einem kleinen Buchstaben-Verdreher – mit pikantem Ergebnis. "Ich habe jetzt etwas anderes gelesen", kicherte die Österreicherin plötzlich, bevor sie ihren Versprecher näher erklären konnte.

Doch Wotan Wilke Möhring schritt ein: "Ich weiß, aber die Kategorie wird es niemals geben", witzelte er und bewahrte Swarovski so vor weiteren Erklärungsversuchen.

Kai Pflaume reagiert genervt – aber amüsiert

Moderator Kai Pflaume kommentierte die Szene mit einem genervten Lächeln: "Da hat man einmal Österreich und die Schweiz zu Gast." Das Publikum lachte, Swarovski grinste verlegen – und die Show ging gewohnt charmant weiter. Für die Zuschauer war klar: Die 32-Jährige nahm ihren kleinen Patzer mit Humor – und sorgte damit für einen der unterhaltsamsten Momente des Abends.