Vici und Mark: Das ist ihr geheimes Liebesflugzeug

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski fliegen mit einem Luxus-Jet um die Welt.

Victoria Swarovski (32) und Mark Mateschitz (33) sind seit April 2023 offiziell ein Paar und gelten als absolutes Power-Couple. Die Liebe des Red-Bull-Erben verleiht dabei im wahrsten Sinne Flügel. Wie die BILD berichtet, verwendet das Traumpaar für ihre Urlaube und Ausflüge ein eigenes Luxus-Privatflugzeug.

Dabei handelt es sich um eine 47 Millionen Euro teure Dassault Falcon 8X (Reichweite: 12.000 Kilometer). Die frei wählbare Flieger-Kennung LVM steht dabei für „Lovebird Victoria Mark“. Der Flieger wurde im April 2023 auf die zum Red-Bull-Konzern gehörende Flying Bulls GmbH registriert und nach Salzburg überstellt.

Mateschitz besitzt eine solche Dassault Falcon 8X © Getty

Mark und Vici nutzten den Jet etwa für einen Liebesurlaub auf den Fidschiinseln oder auch für Kurztrips beispielsweise nach Venedig oder London. Dabei ist der Langstrecken-Jet mit Kosten von etwa 5.000 Euro pro Flugstunde dafür eigentlich überdimensioniert.

© Dassault

© Dassault

© Dassault

© Dassault

Marks Vater Dietrich Mateschitz flog noch mit einem kleineren Jet der 20 Flugzeuge umfassenden Konzernflotte. „Dietrich Mateschitz flog mit einer Mercedes S-Klasse, sein Sohn jetzt im Rolls Royce“, meint deshalb ein Insider zur BILD.