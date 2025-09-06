Vici und Mark: Das ist ihr geheimes Liebesflugzeug

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski fliegen mit einem Luxus-Jet um die Welt.
Victoria Swarovski (32) und Mark Mateschitz (33) sind seit April 2023 offiziell ein Paar und gelten als absolutes Power-Couple. Die Liebe des Red-Bull-Erben verleiht dabei im wahrsten Sinne Flügel. Wie die BILD berichtet, verwendet das Traumpaar für ihre Urlaube und Ausflüge ein eigenes Luxus-Privatflugzeug.
Dabei handelt es sich um eine 47 Millionen Euro teure Dassault Falcon 8X (Reichweite: 12.000 Kilometer). Die frei wählbare Flieger-Kennung LVM steht dabei für „Lovebird Victoria Mark“. Der Flieger wurde im April 2023 auf die zum Red-Bull-Konzern gehörende Flying Bulls GmbH registriert und nach Salzburg überstellt.
Mateschitz besitzt eine solche Dassault Falcon 8X
Mark und Vici nutzten den Jet etwa für einen Liebesurlaub auf den Fidschiinseln oder auch für Kurztrips beispielsweise nach Venedig oder London. Dabei ist der Langstrecken-Jet mit Kosten von etwa 5.000 Euro pro Flugstunde dafür eigentlich überdimensioniert.
Marks Vater Dietrich Mateschitz flog noch mit einem kleineren Jet der 20 Flugzeuge umfassenden Konzernflotte. „Dietrich Mateschitz flog mit einer Mercedes S-Klasse, sein Sohn jetzt im Rolls Royce“, meint deshalb ein Insider zur BILD.