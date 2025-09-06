Alles zu oe24VIP
© GEPA

Luxus-Jet

Vici und Mark: Das ist ihr geheimes Liebesflugzeug

06.09.25, 08:08
Teilen

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski fliegen mit einem Luxus-Jet um die Welt. 

Victoria Swarovski (32) und Mark Mateschitz (33) sind seit April 2023 offiziell ein Paar und gelten als absolutes Power-Couple. Die Liebe des Red-Bull-Erben verleiht dabei im wahrsten Sinne Flügel. Wie die BILD berichtet, verwendet das Traumpaar für ihre Urlaube und Ausflüge ein eigenes Luxus-Privatflugzeug.

Dabei handelt es sich um eine 47 Millionen Euro teure Dassault Falcon 8X (Reichweite: 12.000 Kilometer). Die frei wählbare Flieger-Kennung LVM steht dabei für „Lovebird Victoria Mark“. Der Flieger wurde im April 2023 auf die zum Red-Bull-Konzern gehörende Flying Bulls GmbH registriert und nach Salzburg überstellt.

Dassault Falcon 8X

Mateschitz besitzt eine solche Dassault Falcon 8X 

© Getty

Mark und Vici nutzten den Jet etwa für einen Liebesurlaub auf den Fidschiinseln oder auch für Kurztrips beispielsweise nach Venedig oder London. Dabei ist der Langstrecken-Jet mit Kosten von etwa 5.000 Euro pro Flugstunde dafür eigentlich überdimensioniert.

Dassault
© Dassault

Dassault
© Dassault

Dassault
© Dassault

Dassault
© Dassault

Marks Vater Dietrich Mateschitz flog noch mit einem kleineren Jet der 20 Flugzeuge umfassenden Konzernflotte. „Dietrich Mateschitz flog mit einer Mercedes S-Klasse, sein Sohn jetzt im Rolls Royce“, meint deshalb ein Insider zur BILD.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

