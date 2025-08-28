Mark Mateschitz: Kitzbühel-Millionen-Coup sorgt für wilde Spekulationen

Der Red-Bull-Erbe sorgt mit dem Kauf der Kitzbühel-Immobilie für offene Fragen. Es wird viel darüber spekuliert, was seine Pläne mit dem Bauernhaus sein könnten.

Ein Millionendeal sorgt derzeit für Aufsehen in Tirol: Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz hat sich erstmals ein Domizil in der Region Kitzbühel gesichert. Für die Immobilie, deren Quadratmeterpreis rund 4500 Euro beträgt, lässt er sich laut Insiderberichten sechs Millionen Euro kosten.

Derzeit ist das Bauernhaus noch vermietet, soll jedoch ab September 2025 zur Verfügung stehen. Aus dem Kaufvertrag geht laut Medienberichten hervor, dass das Gebäude nicht ausschließlich als Freizeitwohnsitz genutzt werden darf. Ob Mateschitz persönlich einziehen wird oder eine andere Nutzung geplant ist, bleibt offen.





Der Schritt des prominenten Unternehmers weckt viele Spekulationen: Was plant Mateschitz mit der Immobilie, die ihn nun offiziell in die Reihe der bekannten Käufer der Region einreiht? Die bloße Nachricht vom Kauf sorgt bereits für Gesprächsstoff unter Einheimischen und Branchenkennern. Kitzbühel, ohnehin ein Hotspot für Luxusimmobilien, zieht damit erneut das Interesse von Investoren und Medien auf sich.

Vermögen und Familienhintergrund

Mark Mateschitz ist der einzige Sohn des 2022 verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz. Mit der Übernahme der Firmenanteile gilt er als reichster Österreicher. Laut „Forbes“ beträgt sein aktuelles Vermögen etwa 43,8 Milliarden US-Dollar – weltweit Platz 38.

Beziehung zu Victoria Swarovski

Seit 2023 ist Mateschitz mit Unternehmerin und Moderatorin Victoria Swarovski liiert. Das Paar zeigt sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit, zuletzt beim Formel-1-Rennen in Spielberg. Ob die neue Immobilie auch als gemeinsames Zuhause dienen soll, ist bislang nicht bestätigt.

Ob als privates Refugium, Investition oder Ausgangspunkt für neue Projekte – Mateschitz’ Einstieg in den Kitzbüheler Immobilienmarkt wirft viele Spekulationen auf und unterstreicht einmal mehr die Attraktivität der Region für wohlhabende Käufer.