Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Daniel Bauchinger und Anita Gerhardter bei den Salzburger Festspielen.
© Getty Images

Todesfall

Mateschitz: Neue Details zum Familiendrama enthüllt

09.08.25, 15:59
Teilen

Ein Todesfall im engsten Umfeld von Anita Gerhardter, der Mutter des Red-Bull-Erben Mark Mateschitz, hat den Festspielcocktail im Hangar 7 überschattet: Anita Gerhardter sagte ihre Teilnahme kurzfristig ab. Jetzt gibt es neue Details.  

Der traditionelle Festspielcocktail der Passauer Runde fand erstmals im Hangar 7 statt.

Promis vor Ort 

Viele Prominente aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft waren vor Ort.

Daniel Bauchinger und Anita Gerhardter bei den Salzburger Festspielen.

Daniel Bauchinger und Anita Gerhardter bei den Salzburger Festspielen.

© Getty Images

Todesfall im engen Umfeld

Anita Gerhardter, Geschäftsführerin der Stiftung Wings for Life, blieb der Veranstaltung fern. Laut Gastgeberin Claudia Gugger Bessinger gab es einen „privaten Zwischenfall“. Die oe24-Story über das Familien-Drama im Umfeld der Familie Mateschitz sorgte in den vergangenen Tagen für viel Gesprächsstoff in der Salzburger Society. Nun griff auch die deutsche Bild-Zeitung den oe24-Bericht auf.  

Mark Mateschitz, der Sohn von Anita Gerhardter: 

Swarovski Mateschitz
© Getty Images

Unternehmer überraschend verstorben

Hintergrund: Es verstarb der Unternehmer Daniel Bauchinger, mutmaßlich am Veranstaltungstag, dem 2. August, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Bauchinger galt als enger Freund der Familie Mateschitz und war der Lebensgefährte von Gerhardter.

Daniel Bauchinger und Anita Gerhardter bei den Salzburger Festspielen.

Daniel Bauchinger und Anita Gerhardter bei den Salzburger Festspielen.

© Getty Images

Beerdigung in aller Stille 

Die beiden sollen seit Frühjahr 2023 ein Paar gewesen sein. Bauchinger wäre am 18. August 56 Jahre alt geworden. Die Beerdigung soll nach "Bild"-Informationen am 13. August in Salzburg in aller Stille stattfinden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden