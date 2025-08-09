Mateschitz: Neue Details zum Familiendrama enthüllt

Ein Todesfall im engsten Umfeld von Anita Gerhardter, der Mutter des Red-Bull-Erben Mark Mateschitz, hat den Festspielcocktail im Hangar 7 überschattet: Anita Gerhardter sagte ihre Teilnahme kurzfristig ab. Jetzt gibt es neue Details.
Der traditionelle Festspielcocktail der Passauer Runde fand erstmals im Hangar 7 statt.
Viele Prominente aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft waren vor Ort.
Daniel Bauchinger und Anita Gerhardter bei den Salzburger Festspielen.
Todesfall im engen Umfeld
Anita Gerhardter, Geschäftsführerin der Stiftung Wings for Life, blieb der Veranstaltung fern. Laut Gastgeberin Claudia Gugger Bessinger gab es einen „privaten Zwischenfall“. Die oe24-Story über das Familien-Drama im Umfeld der Familie Mateschitz sorgte in den vergangenen Tagen für viel Gesprächsstoff in der Salzburger Society. Nun griff auch die deutsche Bild-Zeitung den oe24-Bericht auf.
Mark Mateschitz, der Sohn von Anita Gerhardter:
Unternehmer überraschend verstorben
Hintergrund: Es verstarb der Unternehmer Daniel Bauchinger, mutmaßlich am Veranstaltungstag, dem 2. August, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Bauchinger galt als enger Freund der Familie Mateschitz und war der Lebensgefährte von Gerhardter.
Beerdigung in aller Stille
Die beiden sollen seit Frühjahr 2023 ein Paar gewesen sein. Bauchinger wäre am 18. August 56 Jahre alt geworden. Die Beerdigung soll nach "Bild"-Informationen am 13. August in Salzburg in aller Stille stattfinden.