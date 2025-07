Mateschitz & Swarovski: Neues Luxus-Liebesnest in Kitzbühel

Er ist Österreichs reichster Mann – und sorgt mit einem neuen Immo-Deal für Aufsehen: Mark Mateschitz hat sich ein Anwesen in der Tiroler Gemeinde Reith bei Kitzbühel gesichert. Kaufpreis: rund sechs Millionen Euro. Wird die Villa künftig das neue Zuhause von Mateschitz und seiner Victoria?

Die kleine Gemeinde Reith unweit der Skimetropole Kitzbühel zählt zu den teuersten Wohngegenden Österreichs. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei 2.665,80 Euro – für Einheimische kaum noch leistbar. Immer mehr Superreiche, sowohl aus dem In- als auch Ausland, investieren hier in exklusive Immobilien. Auch Mark Mateschitz, dessen Vermögen auf 37,3 Milliarden Euro geschätzt wird, greift nun in Reith zu.

© apa

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, wurde das Haus bereits im Frühjahr von der Dietrich Mateschitz Verwaltungs OG gekauft – jener Firma, die dem Red-Bull-Erben gehört. Noch ist das Gebäude vermietet, doch der Mietvertrag läuft im September aus. Aus den Unterlagen geht hervor, dass das Objekt nicht ausschließlich als Freizeitwohnsitz genutzt werden darf – ein Hinweis darauf, dass Mateschitz das Anwesen als Hauptwohnsitz plant?

© Michael Potts / imago images

Die Gerüchteküche brodelt: Zieht das Glamour-Paar Mateschitz-Swarovski in die Tiroler Bergidylle? Victoria Swarovski, Moderatorin und Kristall-Erbin, ist seit Jahren eng mit der High-Society in Kitzbühel verbunden. Ihre Mutter Alexandra wohnt ebenfalls in Reith und Victoria verbrachte ihre Zeit in Österreich auch dort. Gemeinsam mit ihrem Mark könnten sie in Reith ein neues Kapitel beginnen.