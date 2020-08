Schock um ÖFB-Trainer

U21-Teamtrainer Werner Gregoritsch brach bei einem VIP-Tennis-Turnier zusammen.

Schockmoment beim Joschi Walter Tennis-Gedenkturnier am Montag am Platz des WAC Wiener Athletiksport Clubs im Wiener Prater: U21-Teamtrainer Werner Gregoritsch brach Turnier plötzlich zusammen, wie oe24 erfuhr. Er erlitt einen Herzinfarkt und wurde mit der Rettung in die Krankenanstalt Rudolfstiftung gebracht.

Er habe Stents bekommen und inzwischen gehe es ihm besser. Gregoritsch habe aber Glück gehabt, dass auch Ärzte beim Tennis-Turnier teilgenommen hatten. Der U21-Trainer wurde von Rapid-Arzt Thomas Balzer und dem Herzchirurgen Ernst Wollner erstversorgt bis die Rettung nach einer Dreiviertelstunde eintraf.

Beim Tennis-Turnier waren unter anderem Herbert Prohaska, Franz Hasil und Ex-Rapid-Trainer August Starek dabei.

Gregoritsch trainierte 2000/01 erfolgreich den GAK wurde Cupsieger und erreichte die Uefa-Cup-Qualifikation. Derzeit ist er Trainer der U21-Nationalmannschaft mit der er sich 2017 für die Europameisterschaft in Italien und San Marino qualifizieren. In der Endrunde schied das Team in der Gruppenphase aus.