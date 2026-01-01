Mega-Villa: DIESER Top-Rapper wird Nachbar der Bayern-Stars

Da ziehen sie bald in feinste Gesellschaft: Schauspielstars, Unternehmer und zahlreiche Profis des FC Bayern zählen bereits zu den Nachbarn. Rapper Bushido und seine Familie haben sich ein neues Luxusdomizil gesichert – in Grünwald südlich von München.

Die Ferchichis beziehen dort eine Villa im Wert von rund 33 Millionen Euro als Zweitwohnsitz.

Für Anis Ferchichi, wie Bushido bürgerlich heißt, und seine Frau Anna-Maria beginnt damit ein neues Kapitel – und das in einer der exklusivsten Wohngegenden Deutschlands. Mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von rund 17.000 Euro zählt Grünwald zu den teuersten Adressen des Landes. Die siebenköpfige Großfamilie will künftig zwischen Dubai und München pendeln. Auf Instagram erklärten die beiden ihre Entscheidung emotional: Deutschland fehle ihnen – die Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause.

Der Umzug fällt in eine private Umbruchphase. Erst im November hatte das Paar öffentlich gemacht, nach mehr als 13 Ehejahren in einer schwierigen Phase zu stecken und aktuell getrennt zu leben. Platz, sich aus dem Weg zu gehen, bietet das neue Anwesen jedenfalls mehr als genug. Denn bei der Immobilie handelt es sich weniger um ein Haus als um einen Palast.

Laut dem Luxusmakler „Sotheby’s International Realty“ ist das Anwesen ein Objekt mit Seltenheitswert. Der Kaufpreis: 32,9 Millionen Euro – zuzüglich Maklerprovision. Die Villa liegt in einem über 4.000 Quadratmeter großen Park, umgeben von weiteren Nobelresidenzen. Inspiriert von den Schlössern der Loire, wurde das Anwesen erst 2023 fertiggestellt und verbindet modernen Luxus mit royaler Eleganz.

Luxus pur

Die Zahlen sind beeindruckend: 849 Quadratmeter Wohnfläche, 19 Zimmer, eine Hauptvilla, ein Gästehaus sowie eine Orangerie. Dazu kommen ein Außenpool, eine weitläufige Parkanlage und mehrere Stellplätze. Im Inneren dominieren Deckenhöhen von bis zu 6,60 Metern, edler Marmor vom Typ „Rosa Portogallo“ und modernste Haustechnik. Auch in Sachen Sicherheit wird nicht gespart: Ein High-End-Alarmsystem mit Bodendetektion schützt die Familie rund um die Uhr.

Grünwald gilt als Nobeladresse Nummer eins im Landkreis München. Idyllisch an der Isar gelegen und nur rund zwölf Kilometer von der Innenstadt entfernt, zieht der Ort seit Jahren wohlhabende Unternehmer, Prominente und Spitzensportler an. Villen, große Gärten, Privatschulen und Spitzenrestaurants prägen das Bild.

Anna-Maria Ferchichi will ihre Fans an diesem neuen Lebensabschnitt teilhaben lassen. In sozialen Netzwerken kündigte sie an, ihre Community beim Einrichten mitzunehmen, Räume „mit Leben zu füllen“ und Schritt für Schritt Einblicke in das neue Traumzuhause zu geben.