Nach Schweinsteiger-Trennung: Ana Ivanović wird emotional: "Danke für die Lektionen"

Neues Jahr, neuer Blick nach vorn: Ana Ivanović meldet sich zum Jahreswechsel mit einem emotionalen Statement auf Instagram. Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin findet nach einem schweren privaten Kapitel bewegende Worte – und zeigt Haltung.

„2025 … danke, dass du sowohl der härteste als auch der schönste Lehrer warst, den ich mir hätte wünschen können“, schreibt die 38-Jährige in ihrem Neujahrspost. Sie bedankt sich für Lektionen, Herausforderungen und dafür, gezeigt bekommen zu haben, „wo ich noch wachsen musste“.

Worte, die tief blicken lassen. Denn das Ehe-Aus mit dem früheren Bayern-Star Bastian Schweinsteiger ist inzwischen offiziell. Ivanović reichte im November beim Amtsgericht München die Scheidung ein.

Traumhochzeit in Venedig

Neun Jahre nach der Traumhochzeit in Venedig und nach drei gemeinsamen Kindern ist das Liebesmärchen beendet. In Palma de Mallorca, wo Ana Ivanović mit ihren Söhnen lebt, reichte sie zudem eine Klage auf Unterhalt für die Kinder ein, wie die Bild berichtet.

Ana Ivanovic © Getty

Dabei galt die Beziehung lange als unerschütterlich. Kennengelernt hatten sich Ivanović und Schweinsteiger 2014 in New York, ein Jahr später machten sie ihre Liebe öffentlich. 2016 folgte die Hochzeit, später ein gemeinsames Leben zwischen Chicago, München und Mallorca.

Risse im Traumleben

Nach außen kaum sichtbar, bekam das gemeinsame Leben zunehmend Risse. Bereits Anfang Juni 2025 kamen erste Gerüchte über das Ehe-Aus auf, nachdem Fotos von Schweinsteiger mit einer neuen Frau auf Mallorca aufgetaucht waren. Die Affäre soll bereits im Sommer 2024 begonnen haben. Die Frau aus Bulgarien hat zwei Söhne, die dieselbe Schule besuchen wie die Kinder von Ana und Bastian.

Versöhnlicher Abschied

Trotz dieser schweren Zeit blickt Ivanović nach vorn. „Ich gehe mit Frieden im Herzen und voller Vorfreude auf das, was vor mir liegt, ins Jahr 2026“, schreibt sie. Gleichzeitig bedankt sie sich bei ihrem engsten Umfeld: „Ich bin meiner Familie und meinen Freunden für immer dankbar – eure Liebe hat mich mehr getragen, als ihr jemals wissen werdet.“

Die einstige Spitzensportlerin zeigt damit, dass sie ihre Stärke nicht verloren hat – weder auf dem Platz noch im Leben.