Schweinsteiger-Ex Ana Ivanovic begeistert Fans im sexy Badeanzug

Ana Ivanovic begeistert ihre Fans auf Instagram mit einem sexy und zugleich eleganten Sommerfoto und beweist einmal mehr ihr Gespür für Stil und Mode und zeigt ihrem Ex was ihm entgeht

Die ehemalige Tennis-Weltklasse-Spielerin und Ex-Frau des Kicker-Stars Bastian Schweinsteiger, Ana Ivanovic (37), sorgt in diesem Spätsommer für Aufsehen. Auf Instagram postete sie ein neues Foto, das sie in einem weißen Badeanzug zeigt, der am Dekolleté mit auffälligen Rüschen verziert ist. Dazu schreibt sie: "Ich möchte nicht, dass dieser Sommer schon endet."

Eleganz und Stil abseits des Tennisplatzes

Ihre sonnengebräunten, schlanken Beine und der locker zusammengebundene Zopf unterstreichen ihre natürliche Eleganz. Fans zeigen sich begeistert und kommentieren das Bild euphorisch, sprechen von einem echten „Hot-Girl-Summer“. Neben ihren sportlichen Erfolgen hat sich Ivanovic auch als Fashionista einen Namen gemacht. Auf dem Tennisplatz fiel sie durch farbenfrohe Outfits auf, privat bevorzugt sie jedoch oft klassische Looks in Schwarz-Weiß.

Privatleben und Neuanfang

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (31) und die serbische Tennisspielerin Ana Ivanovic (28) haben in Venedig kirchlich geheiratet. "Mr. & Mrs.", schrieben beide am Mittwochabend auf Facebook und Twitter und veröffentlichten dazu jeweils ein Foto, das sie gemeinsam vor dem Altar zeigt. Die 28-Jährige trug ein klassisches weißes Kleid mit langer Schleppe, Schweinsteiger einen dunklen Anzug. Bereits am Dienstag hatten die Sportstars in Venedig standesamtlich geheiratet.

© Getty Images

Privat erlebte Ana zuletzt turbulente Zeiten. Nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger (41) hat sie das gemeinsame Kapitel weitgehend abgeschlossen und richtet den Blick nach vorne. Auf Instagram macht sie ihren Neuanfang sichtbar und konzentriert sich auf Momente, die ihr Freude bereiten.

Als zweifache Mutter verbindet Ana Ivanovic auf diese Weise Eleganz, Stärke und Lebensfreude – sowohl in der Öffentlichkeit als auch auf ihren Social-Media-Kanälen.