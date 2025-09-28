Schweinsteiger-Ex Ana Ivanovic begeistert Fans im sexy Badeanzug

Ana Ivanovic begeistert ihre Fans auf Instagram mit einem sexy und zugleich eleganten Sommerfoto und beweist einmal mehr ihr Gespür für Stil und Mode und zeigt ihrem Ex was ihm entgeht
Die ehemalige Tennis-Weltklasse-Spielerin und Ex-Frau des Kicker-Stars Bastian Schweinsteiger, Ana Ivanovic (37), sorgt in diesem Spätsommer für Aufsehen. Auf Instagram postete sie ein neues Foto, das sie in einem weißen Badeanzug zeigt, der am Dekolleté mit auffälligen Rüschen verziert ist. Dazu schreibt sie: "Ich möchte nicht, dass dieser Sommer schon endet."
Eleganz und Stil abseits des Tennisplatzes
Ihre sonnengebräunten, schlanken Beine und der locker zusammengebundene Zopf unterstreichen ihre natürliche Eleganz. Fans zeigen sich begeistert und kommentieren das Bild euphorisch, sprechen von einem echten „Hot-Girl-Summer“. Neben ihren sportlichen Erfolgen hat sich Ivanovic auch als Fashionista einen Namen gemacht. Auf dem Tennisplatz fiel sie durch farbenfrohe Outfits auf, privat bevorzugt sie jedoch oft klassische Looks in Schwarz-Weiß.
Privatleben und Neuanfang
Privat erlebte Ana zuletzt turbulente Zeiten. Nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger (41) hat sie das gemeinsame Kapitel weitgehend abgeschlossen und richtet den Blick nach vorne. Auf Instagram macht sie ihren Neuanfang sichtbar und konzentriert sich auf Momente, die ihr Freude bereiten.
Als zweifache Mutter verbindet Ana Ivanovic auf diese Weise Eleganz, Stärke und Lebensfreude – sowohl in der Öffentlichkeit als auch auf ihren Social-Media-Kanälen.