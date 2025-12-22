Helene: „Habe Lust auf nächstes Jahr“ - Darum fällt ihre Weihnachtsshow aus

„Wonka“ und „Ein ganzes Leben“ satt Helene zu Weihnachten im ORF. Die Schlagerqueen nimmt sich nach den 2. Baby eine Auszeit und trainiert schon für die Tour. „Freue mich auf die vielen Herausforderungen!“

Kein Weihnachten ohne Helene. Das war, bis auf ein paar Corona-Ausnahmen, so verlässlich wie das Christkind. Doch heuer gibt’s keine schöne Bescherung. Der obligate Sendetermin der „Helene Fischer Show“ am 25-. Dezember um 20.15 Uhr ist auf ORF1 für den Hollywood-Blockbuster „Wonka“ mit Timothée Chalamet reserviert. Auf ORF 2 läuft die Premiere der Literaturverfilmung „Ein ganzes Leben“.

© ZDF

© zeidler

Helene gönnt sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter und den bereits gestarteten Proben für ihre große Comeback-.Tournee eine Auszeit. Und pausiert rund um die Feiertage. „Durch die Show war die Weihnachtszeit immer sehr kurz für mich“, berichtete die Sängerin. „Ich habe dann immer gearbeitet, und schon war Weihnachten da. Ich habe nun aber doch gemerkt, dass ich mich auch immer wieder ein bisschen zurückziehen muss, um einfach kreativ zu sein, um mir meine Ruhe zu geben und zu lassen. Und deswegen gibt es nur päckchenweise was von mir.“

© zeidler



Ab 10. Juni steht sie dann wieder voll im Rampenlicht: Tourstart für ihre spektakuläre 360-Grad-Rundum-Show in Dresden. Am 11. Juli fegt sie mit 18-Millionen-fach verkauften Hits wie „Von hier bis unendlich“ „Herzbeben“ oder „Atemlos“ dann auch durch das Happel Stadion: „Ich habe ganz, ganz große Lust auf nächstes Jahr und freue mich sehr auf die vielen Herausforderungen. Es wird für mich ein komplett neues Erlebnis,“ sieht sie im oe24-Talk dem neuen Jahr aber schon mit großer Erwartung entgegen.

© Privat

Dass sie nun neben Tochter Nala (4) nun ein zweites Baby im Kinderwagen dabei hat ist für die Powerfrau kein Problem: „Ich bin ja nicht die erste Künstlerin, die eine Tournee startet als Mutter. Ich muss natürlich viel mehr organisieren und planen. Aber ich bin auch jemand, der sich bewusst dann auch mehr Zeit lässt, um wirklich alles einheitlich und stimmig zu machen.“ Zum Glück springt da ihr Mann Thomas Seitel helfend ein.

© Amazon

Trotz der Weihnachtspause und den Ausfall der Helene Fischer Show müssen die Fans auch heuer zu den Festtagen nicht auf Helenes Weihnachts-Songs verzichten: Schließlich überraschte sie ja schon Ende November mit der neuen „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit", für die sie 25 „Weihnachtssongs für die ganze Familie“ aufgenommen hat, darunter auch eingedeutschte Versionen von "Jingle Bells" und "Let It Snow! (Lass es schneien)“: „Das ist mein absolutes Herzensprojekt, die Kinderlieder, und das macht mir so viel Spaß!“