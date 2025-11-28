Helene Fischer überrascht Fans mit neuem Weihnachts-Album

Helene Fischers großer Zauber für das Familien-Weihnachten! 10 Jahre nach dem großen Erfolgsalbum: Helene Fischer präsentiert ein weihnachtliches Familienalbum mit 25 Songs und einem ganz besonderen Duett.



Vor exakt zehn Jahren, im November 2015, beschenkte Helene Fischer uns mit ihrem grandiosen Erfolgsalbum „Weihnachten“ und lieferte den Soundtrack für Generationen. Nun kehrt sie mit einem neuen, hochkarätig produzierten Werk zurück, das diese Magie in jedes Zuhause trägt: „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit“ ist die Fortsetzung dieses Erfolgs als generationenübergreifendes Erlebnis.

Helene Fischer Weihnachten © Ben Wolf

Diese Familienplatte ist weit mehr als nur ein Kinderlieder-Album. Genau wie beim Album von 2015 zeichnet sich der erfolgreiche Produzent Alex Christensen für die Produktion verantwortlich und sorgt mit warmen, zeitlosen Arrangements und Helenes unverwechselbarer Stimme dafür, dass das Album mit all seinen Songs zum festlichen Begleiter für Jung und Alt wird. Ob Eltern, Großeltern oder die Kleinsten: Jeder findet hier seinen liebsten Weihnachtshit zum Mitsingen. Umgeben vom fröhlichen Kinderchor, der die Melodien mit ansteckender Freude begleitet, wird jede Spur zu einer direkten Anregung zum Mitsingen und Mittanzen für die ganze Familie.

Helene Fischer Weihnachten © Ben Wolf

Helenes Herzensprojekt

Helene Fischer über ihr Herzensprojekt: „Ich liebe die Weihnachtszeit und die besondere Stimmung, die sie in uns allen weckt. Mein Album ‚Weihnachten‘ ist alle Jahre wieder eine musikalische Liebeserklärung an diese Zeit. Nun ist es mir eine Herzensangelegenheit, diese Magie auch in die Kinderzimmer zu bringen. Es ist für mich etwas ganz Besonderes, diese deutschen und internationalen Weihnachtslieder um 25 weitere bekannte Titel, eigens für Kinder produziert, zu erweitern – damit kann die ganze Familie gemeinsam singen, lachen und die Weihnachtszeit auf ihre ganz eigene Weise genießen.“

Helene Fischer Weihnachten © Ben Wolf

Das Album beinhaltet 25 unvergessliche Titel, die festliche Stimmung garantieren – allesamt bekannte und beliebte Weihnachtssongs vom Klassiker „O Tannenbaum“ bis zum mitreißenden „Jingle Bells“. Ein

besonderes Alleinstellungsmerkmal sind dabei die großartigen, deutschen Versionen internationaler Hits wie „Jingle Bells“, „Lass es schneien (Let It Snow!)” oder „Frosty, der Schneemann (Frosty the Snowman)” – perfekt für die ganze Familie! Ein weiteres Highlight ist das emotionale Duett „Bald ist Weihnachten“ mit der Kinderlieder-Ikone Rolf Zuckowski, welches bereits am 14. November veröffentlicht wurde.

Die dritte Ausgabe aus der beliebten Kinderlieder-Serie ist pünktlich zum Fest in verschiedenen Konfigurationen - unter anderem wieder mit dem beliebten Soundbuch - ab Freitag, den 28. November erhältlich.