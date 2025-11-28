Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Helene Fischer Weihnachten
© Ben Wolf

Xmas-Kinderlieder

Helene Fischer überrascht Fans mit neuem Weihnachts-Album

28.11.25, 10:33
Teilen

Helene Fischers großer Zauber für das Familien-Weihnachten! 10 Jahre nach dem großen Erfolgsalbum: Helene Fischer präsentiert ein weihnachtliches Familienalbum mit 25 Songs und einem ganz besonderen Duett. 


Vor exakt zehn Jahren, im November 2015, beschenkte Helene Fischer uns mit ihrem grandiosen Erfolgsalbum „Weihnachten“ und lieferte den Soundtrack für Generationen. Nun kehrt sie mit einem neuen, hochkarätig produzierten Werk zurück, das diese Magie in jedes Zuhause trägt: „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit“ ist die Fortsetzung dieses Erfolgs als generationenübergreifendes Erlebnis.

Helene Fischer Weihnachten

Helene Fischer Weihnachten

© Ben Wolf

Diese Familienplatte ist weit mehr als nur ein Kinderlieder-Album. Genau wie beim Album von 2015 zeichnet sich der erfolgreiche Produzent Alex Christensen für die Produktion verantwortlich und sorgt mit warmen, zeitlosen Arrangements und Helenes unverwechselbarer Stimme dafür, dass das Album mit all seinen Songs zum festlichen Begleiter für Jung und Alt wird. Ob Eltern, Großeltern oder die Kleinsten: Jeder findet hier seinen liebsten Weihnachtshit zum Mitsingen. Umgeben vom fröhlichen Kinderchor, der die Melodien mit ansteckender Freude begleitet, wird jede Spur zu einer direkten Anregung zum Mitsingen und Mittanzen für die ganze Familie.

Helene Fischer Weihnachten

Helene Fischer Weihnachten

© Ben Wolf

Helenes Herzensprojekt

Helene Fischer über ihr Herzensprojekt: „Ich liebe die Weihnachtszeit und die besondere Stimmung, die sie in uns allen weckt. Mein Album ‚Weihnachten‘ ist alle Jahre wieder eine musikalische Liebeserklärung an diese Zeit. Nun ist es mir eine Herzensangelegenheit, diese Magie auch in die Kinderzimmer zu bringen. Es ist für mich etwas ganz Besonderes, diese deutschen und internationalen Weihnachtslieder um 25 weitere bekannte Titel, eigens für Kinder produziert, zu erweitern – damit kann die ganze Familie gemeinsam singen, lachen und die Weihnachtszeit auf ihre ganz eigene Weise genießen.“

Helene Fischer Weihnachten

Helene Fischer Weihnachten

© Ben Wolf

Das Album beinhaltet 25 unvergessliche Titel, die festliche Stimmung garantieren – allesamt bekannte und beliebte Weihnachtssongs vom Klassiker „O Tannenbaum“ bis zum mitreißenden „Jingle Bells“. Ein
besonderes Alleinstellungsmerkmal sind dabei die großartigen, deutschen Versionen internationaler Hits wie „Jingle Bells“, „Lass es schneien (Let It Snow!)” oder „Frosty, der Schneemann (Frosty the Snowman)” – perfekt für die ganze Familie! Ein weiteres Highlight ist das emotionale Duett „Bald ist Weihnachten“ mit der Kinderlieder-Ikone Rolf Zuckowski, welches bereits am 14. November veröffentlicht wurde.

Die dritte Ausgabe aus der beliebten Kinderlieder-Serie ist pünktlich zum Fest in verschiedenen Konfigurationen - unter anderem wieder mit dem beliebten Soundbuch - ab Freitag, den 28. November erhältlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden